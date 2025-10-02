Головна Скотч Шоу-біз
Грандіозне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices збирає столичний «Палац спорту»

Рома Семикін
Рома Семикін
На сцену в центрі Києва вийдуть десятки артистів
фото: Legendary Rock Voices

Легендарні хіти багатьох музикантів прозвучать на найбільшому майданчику Києва

Вже 18 жовтня у київському «Палаці спорту» пройде вокально-симфонічне шоу, яке зібрало понад 100 тисяч глядачів в 43 містах Європи. Для української столиці Legendary Rock Voices готує ексклюзивну програму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів.

Глядачі почують легендарні хіти Queen, AC/DC, Rammstein, Evanescence та інших культових артистів. Програма концерту включатиме і треки культових легенд року минулого сторіччя, і бестселери сучасних представників альтернативи.

«У кожного з нас є пісня, яка назавжди вписалася у життя. Наше шоу – це можливість не просто почути її наживо, а і пережити ті самі емоції знову, але в тисячу разів потужніше. Це вечірка, де можна і треба співати на повний голос, танцювати і ділитися енергією з тисячами однодумців», – розповів продюсер проєкту Олександр Порядченко.

На одній сцені виступлять симфонічний оркестр, академічний хор, драйвовий рок-бенд та шість унікальних вокалістів. Серед них вокальні коучі, фіналісти Нацвідбору на Євробачення, учасники «Голосу країни» та інші представники музичної індустрії, імена яких добре відомі українській публіці.

Аби представити власне бачення рок-хітів на сцену також вийдуть відомі українські знаменитості. Організатори обіцяють розкривати імена зірок поступово до самого концерту, який пройде 18 жовтня. Ціни на квитки стартують від 650 грн. Найдорожчі місця обійдуться глядачам в 5000 грн.

Раніше «Главком» писав, що невістка нардепа Юрія Бойка, співачка Roxolana, анонсувала грандіозне дводенне шоу в «Палаці спорту».

Грандіозне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices збирає столичний «Палац спорту»
