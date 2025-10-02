Головна Київ Новини
Метро Києва переповнене після тривалої тривоги (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Метро Києва переповнене після тривалої тривоги (фото)
Столичне метро після повітряної тривоги
фото з соцмереж

Після тривоги кияни  поспішають на роботу, створюючи величезні натовпи у метро

Після відбою повітряної тривоги, яка тривала майже три години, рух поїздів київського метрополітену відновили на всіх ділянках у звичайному режимі. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

Після відновлення роботи метро на окремих станціях з інтенсивним пасажиропотоком спостерігалося значне скупчення людей на платформах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

«В метро просто шалені черги після тривоги...», – повідомляли місцеві телеграм-канали. 

У КМДА наголосили, що для оперативного перевезення пасажирів додатково випустили поїзди на станції «Позняки» та «Осокорки».

Метро після повітряної тривоги
Метро після повітряної тривоги
фото: місцеві пабліки
Столичне метро після повітряної тривоги. 2 жовтня 2025 року
Столичне метро після повітряної тривоги. 2 жовтня 2025 року
фото: соцмережі

Нагадаємо, сьогодні о 06:39 почалася повітряна тривога через загрозу ворожих дронів. Вона тривала майже три години, до 09:29. Після тривоги кияни  поспішають на роботу, створюючи величезні натовпи у метро.

До слова,вранці у Києві ціни на послуги таксі злетіли до захмарних.

Київ метро тривога

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
