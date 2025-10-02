Метро Києва переповнене після тривалої тривоги (фото)

Після тривоги кияни поспішають на роботу, створюючи величезні натовпи у метро

Після відбою повітряної тривоги, яка тривала майже три години, рух поїздів київського метрополітену відновили на всіх ділянках у звичайному режимі. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

Після відновлення роботи метро на окремих станціях з інтенсивним пасажиропотоком спостерігалося значне скупчення людей на платформах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

«В метро просто шалені черги після тривоги...», – повідомляли місцеві телеграм-канали.

У КМДА наголосили, що для оперативного перевезення пасажирів додатково випустили поїзди на станції «Позняки» та «Осокорки».

Метро після повітряної тривоги фото: місцеві пабліки

Столичне метро після повітряної тривоги. 2 жовтня 2025 року фото: соцмережі

Нагадаємо, сьогодні о 06:39 почалася повітряна тривога через загрозу ворожих дронів. Вона тривала майже три години, до 09:29. Після тривоги кияни поспішають на роботу, створюючи величезні натовпи у метро.

До слова,вранці у Києві ціни на послуги таксі злетіли до захмарних.