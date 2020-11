Инстадива за шесть лет полностью сменила внешность, не потратив ни копейки (фото)

Инстамодель сделала 20 операций общей стоимостью около $130 тыс.

На хирургические вмешательства 31-летняя Лаура Лу Браун не потратила ни копейки. Она сделала шесть бразильских подтяжек ягодиц, пять липосакций, три раза меняла размер груди, один раз подтягивала грудь, перенесла две ринопластики, изменила форму глаз, поставила виниры и прошла через липоскульптурирование, чтобы получить рельефные кубики пресса.

Все операции Лаура делает в одной из клиник Стамбула, куда обратилась за помощью после участия в реалити-шоу.

Я участвовала в шоу Ex on the Beach до всех операций. Когда шоу вышло, в Сети на меня обрушились, называли толстой и уродливой. Тогда я захотела изменить себя», — признается она.

Бразильская подтяжка и увеличение груди стали ее первыми операциями. Врачи согласились провести их бесплатно в обмен на рекламу звезды реалити-шоу в ее блоге. Впрочем, за одну операцию она все-таки заплатила — в июле девушка снова поправила нос, но это произошло уже после того, как она изменилась до неузнаваемости. Мать Лауры просит девушку остановиться хотя бы на год и не перекраивать себя — но пока Лауру устраивает темп ее трансформаций.

«Мне часто пишут: пластиковая стерва или советуют пойти в спортзал вместо клиники. Но меня больше не задевают комментарии троллей, они просто завидуют», — цитирует девушку The Sun.