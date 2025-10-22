Головна Скотч Шоу-біз
Іво Бобул зізнався, що виступав в окупованому Росією Придністров'ї

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Іво Бобул на сцені вже не одне десятиліття
скриншот: Youtube/SlavaDomin

Народний артист України також співав перед диктатором Путіним

Співак Іво Бобул відверто розповів, перед якими світовими лідерами він виступав за свою музичну кар'єру. Коли артист перераховував, то промовився – виступав в окупованому Росією Придністров'ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Слави Дьоміна.

Народний артист України пригадав, що свого часу йому доводилось співати перед президентами різних країн, переважно, колишнього СРСР. Так, наприклад, Іво Бобул ще задовго до війни, виступав перед диктатором Володимиром Путіним в Криму. «Перед Лукашенком, Путіним. Були в 10 років Придністров'ю, запросили мене туди. я і «Пісняри» (білоруський вокально-інструментальний ансамбль «Песняры» – «Главком») були там. Не пам'ятаю, як звали людину (очільник окупованого Придністров'я – «Главком»), але він був», – зізнався Іво Бобул.

Зазначимо, що Придністров'я вважається окупованою Росією територією Молдови, де присутні російські військові сили. Ця окупація маскується під миротворчу місію. Міжнародна спільнота визнає Придністров'я частиною Молдови, а самопроголошену державу, яку там створили, не визнає. Столиця регіону – Тирасполь. Придністров’я має власні органи управління, прапор, валюту і символіку.

Невизнане Придністров'я та сусідні регіони
Невизнане Придністров'я та сусідні регіони
фото: Вікіпедія

Бобул розповів, що бачив Путіна не лише в Криму, але й на музичному фестивалі «Слов'янський базар», який проводиться в Білорусі. Тоді Іво Васильович заспівав перед Леонідом Кучмою, Путіним і Лукашенком. Бобул зазначив – особисто з ними не спілкувався.

Слава Дьомін нагадав, що свого часу народний артист виступав на підтримку президента-втікача Віктора Януковича. Бобул давав агітаційні концерти під час виборів. На інтерв'ю Іво Васильович також прокоментував цю ініціативу. «Тоді я не знав, яка він людина. просто був президентом, його обрали. І я пішов співати. А хіба можна після цього казати, що я зрадник. А чого я зрадник? Що я зробив такого? Серед тих хлопців, які зараз ледь не герої, є ті, хто також співав Януковичу… Таке було життя», – зауважив Іво Бобул.

Раніше «Главком» писав, що Іво Бобул закликав мобілізувати співробітників поліції.

Читайте також:

