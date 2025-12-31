Степан Гіга може отримати звання Героя України посмертно: зареєстровано петицію

За словами авторки петиції, співак залишався вірним українській музиці навіть тоді, коли культурний простір переживав непрості часи

Народний артист майже п’ятдесят років присвятив сцені

На сайті Офісу президента з’явилася петиція з пропозицією посмертно присвоїти народному артисту Степану Гізі звання «Герой України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковане звернення.

Авторка петиції Галина Папазова наголошує, що внесок співака у розвиток української пісні – не просто творчість, а частина культурного коду, що формувався десятиліттями. «Творчий доробок Степана Петровича охоплює численні музичні альбоми та тисячі концертів по всій території України. Його послідовна вірність українській естраді та наполегливість у відстоюванні національної культурної традиції зробили його уособленням стійкості й незламності української музики», – йдеться в петиції

У звернені вказано, що майже п’ятдесят років Гіга присвятив сцені. Він залишався вірним українській музиці навіть тоді, коли культурний простір переживав непрості часи – від економічних криз до періодів, коли українська мова потребувала особливої підтримки.

Як зазначено у зверненні до президента, творчість артиста не втратила актуальності й сьогодні. Упродовж останнього десятиліття вони набули нового життя на цифрових платформах і в соціальних мережах, зібравши мільйони переглядів серед молодшого покоління.

«В умовах повномасштабної війни вони стали духовною опорою для цивільних громадян, військовослужбовців і волонтерів, зміцнюючи віру в Україну та перемогу. Степан Петрович Гіга став голосом кількох поколінь українців і невід’ємною частиною національної музичної історії. Його життя та творчість були формою служіння українській державі через культуру», – йдеться в петиції.

Нагадаємо, легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. Народний артист України заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.