Степан Гіга може отримати звання Героя України посмертно: зареєстровано петицію
Народний артист майже п’ятдесят років присвятив сцені
На сайті Офісу президента з’явилася петиція з пропозицією посмертно присвоїти народному артисту Степану Гізі звання «Герой України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковане звернення.
Авторка петиції Галина Папазова наголошує, що внесок співака у розвиток української пісні – не просто творчість, а частина культурного коду, що формувався десятиліттями. «Творчий доробок Степана Петровича охоплює численні музичні альбоми та тисячі концертів по всій території України. Його послідовна вірність українській естраді та наполегливість у відстоюванні національної культурної традиції зробили його уособленням стійкості й незламності української музики», – йдеться в петиції
У звернені вказано, що майже п’ятдесят років Гіга присвятив сцені. Він залишався вірним українській музиці навіть тоді, коли культурний простір переживав непрості часи – від економічних криз до періодів, коли українська мова потребувала особливої підтримки.
Як зазначено у зверненні до президента, творчість артиста не втратила актуальності й сьогодні. Упродовж останнього десятиліття вони набули нового життя на цифрових платформах і в соціальних мережах, зібравши мільйони переглядів серед молодшого покоління.
«В умовах повномасштабної війни вони стали духовною опорою для цивільних громадян, військовослужбовців і волонтерів, зміцнюючи віру в Україну та перемогу. Степан Петрович Гіга став голосом кількох поколінь українців і невід’ємною частиною національної музичної історії. Його життя та творчість були формою служіння українській державі через культуру», – йдеться в петиції.
Нагадаємо, легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. Народний артист України заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.
