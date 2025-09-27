На початку війни з Придністров’я лунали постріли. Зеленський розповів, що зробила Україна

Зараз ті, хто керує Придністров'ям, «тихі», бо «бояться» Україну, каже Зеленський

Президент попередив про ризики з Придністров'я через вибори в Молдові

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що на початку російського повномасштабного вторгнення з боку невизнаного Придністров'я лунали постріли. Після цього Київ надіслав Тирасполю попередження. Як інформує «Главком», про це Зеленський сказав під час розмови з журналістами.

Він говорив про прийдешні парламентські вибори в Молдові, які, мовляв, не можна сприймати лише такими, що стосуються самої Молдови, бо ця країна є майбутнім членом Європейського Союзу і має з ним спільні кордони.

Тим часом Росія через ці вибори прагне здобути вплив на Молдову, адже, «якщо будуть зміни в парламенті, потім можуть бути й інші зміни», – каже президент.

«Усе починається з політики. Ми з вами проходили це: якщо є «свої» партії в парламенті, наступним кроком буде мати «свій» уряд і, безумовно, мати «свого» президента. А після цього вже є військова присутність. У такому напрямку Росія і діє», – пояснив він.

Зараз ті, хто керує Придністров'ям, «тихі», бо «бояться» Україну, додає Зеленський: «Бо сигнали на початку війни від нас отримали. Там, із цієї території, було кілька пострілів. Вони отримали від нас хороше таке попередження, від мене особисто, і тому вони там тихі».

Водночас він попереджає, що в разі проросійської влади в Молдові ці «тихі» люди можуть стати «гучними».

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, Голова Асоціації українців Молдови Михайло Багас в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що парламентські вибори в Молдові пройдуть без суттєвого впливу ймовірних масових протестів, а політичні сили зможуть дійти згоди попри ймовірні розбіжності у передвиборчій кампанії. За словами Багаса, російський вплив у Молдові не зник, і «фаворити Росії можуть влаштувати реванш».