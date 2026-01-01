Беленюк на честь нового 2026 року підтягнувся 26 разів (відео)

Беленюк на честь 2026 року підтягнувся 26 разів

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк на честь нового 2026 року підтягнувся 26 разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Беленюка.

«Новий рік – не привід забувати про спорт», – наголосив спортсмен.

Жан Беленюк привітав українців з Новим роком та показав власним прикладом, що святкові дні це не причина відмовлятися від спорту. На честь настання 2026 року він виконав 26 підтягувань, опублікувавши відео у соцмережах.

Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк розповів, що вперше заробив кошти у настільному тенісі.

«Перші гроші, що заробив у настільному тенісі. Третє місце на турнірі «0-25». +600грн (участь коштувала 400, тож реально заробив 200)», – написав Беленюк у Facebook.

Жан – багаторазовий чемпіон світу і Європи, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо (2020 рік), срібний (2016 рік ) та бронзовий призер Олімпійських ігор (2024 рік).