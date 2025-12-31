Віктор Павлік святкує 60-річчя. Найцікавіші факти з біографії народного артиста України

У 2016 році Віктора Павліка відзначили званням народного артиста України

31 грудня свій ювілей святкує народний артист України Віктор Павлік. Зірці українського шоубізнесу виповнюється 60 років. «Главком» з нагоди дня народження артиста розповів про його творчу кар’єру та особисте життя.

Біографія та творчий шлях Віктора Павліка

Віктор Павлік святкує 60-річчя фото: Іnstagram/viktorpavlik

Віктор Павлік народився 31 грудня 1965 року в селі Теребовля, що на Тернопільщині. З дитинства його життя було пов’язане з музикою. З чотирьох років він вчився грати на гітарі та знайомився із музичним мистецтвом. У школі його долучали до заходів, де він співав.

В одному зі своїх інтерв’ю Віктор Павлік зізнався, що в юні роки він мав комплекси щодо свого зросту. Тому щоб це компенсувати він одягав туфлі на підборах своєї мами та разом з ними носив довгі штани, щоб здаватися вищим. Проте з роками він прийняв свій зріст та перестав це приховувати.

Ти подобаєшся мені

У 1983 році він закінчив школу, після чого доєднався до ансамблю «Еверест» районного будинку культури селища Микулинці у рідній Тернопільщині. Там він працював художнім керівником. У 1989 році співак закінчив Теребовлянське культурно-освітнє училище та став фахівцем зі спеціальності диригент хорового колективу, вокаліст.

Віктор Павлік святкує 60-річчя Іnstagram/viktorpavlik

Свого часу Віктор Павлік служив в армії, а потім вступив до Київського національного університету культури і мистецтв на кафедру естрадного співу. Тоді він підпрацьовував офіціантом у кафе.

Кілька років співак виступав у Тернопільській обласній філармонії, в групі «Анна Марія». Згодом на світ з’явилася пісня «Ти подобаєшся мені», яку виконав Віктор Павлік. Вона стала популярною в Україні.

Пік популярності на початку кар’єри виконавця стався в 1990-х роках. В той час він працював у Туреччині, де й народилася пісня «Шикидим». Тоді артист мав сумніви щодо того, чи варто класти український текст на турецьку мелодію. Однак це рішення стало вирішальним для пісні.

ВІКТОР ПАВЛІК - ШИКИДИМ (1996)

З того часу почалася активна та насичена кар’єра співака Віктора Павліка. За свою кар'єру він написав 27 альбомів. Його творчість об’єднує різні стилі в музиці, як, наприклад, елементи поп, року та фолку. У 2011 році Віктора Павліка номінували на премію YUNA у категорії «Найкращий виконавець» за досягнення у музиці за 20 років. А у 2016 році Віктору Павліку було присвоєно звання народного артиста України.

Віктор Павлік - Недописана книга

У 2023 році Віктор Павлік заявив про важку форму хвороби, що мала ризику смерті. Згодом співак повідомив, що в нього була вроджена вада серця. Йому довелося зробити операцію, лікарі встановили штучний клапан в серце співака. Цим ділилася дружина та концертний директор співака Катерина Репяхова.

Особисте життя Віктора Павліка

Четвертий шлюб співак взяв зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою фото: Іnstagram/viktorpavlik

За 60 років свого життя співак Віктор Павлік був одружений чотири рази. Вперше він одружився у 18 років, у цьому шлюбі в нього народився первісток Олександр, який також став музикантом. Зараз він живе у США та має власну музичну школу.

Другою дружиною Павліка стала Світлана, з якою 8 років співак виховував спільну доньку Христину. Третій шлюб Віктора Павліка був з Ларисою Созаєвою. У 2020 році подружжя втратила сина Павла. У 2018 році хлопцю діагностували саркому хребців. У своїх інтерв’ю співак зізнався, що відчуває себе винним у тому, що проводив мало часу поруч із сином через роботу.

У 2021 році у співака народився син Михайло фото: Іnstagram/viktorpavlik

Четвертий шлюб співак взяв зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою. Чоловік та жінка мають різницю у віці в 28 років, проте це не заважає їхньому коханню. У 2021 році в пари народився син Михайло. Відомо, що нинішня дружина співака давно була його палкою прихильницею. Свого часу вона підтримувала майбутнього чоловіка, коли той мав проблеми з алкоголем. Наразі подружжя Павликів виховує сина та ділиться своїм життям соціальних мережах.

