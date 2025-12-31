Головна Скотч Шоу-біз
Віктор Павлік святкує 60-річчя. Найцікавіші факти з біографії народного артиста України

31 грудня свій ювілей святкує Віктор Павлік
колаж: glavcom.ua

У 2016 році Віктора Павліка відзначили званням народного артиста України

31 грудня свій ювілей святкує народний артист України Віктор Павлік. Зірці українського шоубізнесу виповнюється 60 років. «Главком» з нагоди дня народження артиста розповів про його творчу кар’єру та особисте життя.

Біографія та творчий шлях Віктора Павліка

Віктор Павлік святкує 60-річчя
Віктор Павлік святкує 60-річчя
фото: Іnstagram/viktorpavlik

Віктор Павлік народився 31 грудня 1965 року в селі Теребовля, що на Тернопільщині. З дитинства його життя було пов’язане з музикою. З чотирьох років він вчився грати на гітарі та знайомився із музичним мистецтвом. У школі його долучали до заходів, де він співав.

В одному зі своїх інтерв’ю Віктор Павлік зізнався, що в юні роки він мав комплекси щодо свого зросту. Тому щоб це компенсувати він одягав туфлі на підборах своєї мами та разом з ними носив довгі штани, щоб здаватися вищим. Проте з роками він прийняв свій зріст та перестав це приховувати.

Ти подобаєшся мені

У 1983 році він закінчив школу, після чого доєднався до ансамблю «Еверест» районного будинку культури селища Микулинці у рідній Тернопільщині. Там він працював художнім керівником. У 1989 році співак закінчив Теребовлянське культурно-освітнє училище та став фахівцем зі спеціальності диригент хорового колективу, вокаліст.

Віктор Павлік святкує 60-річчя
Віктор Павлік святкує 60-річчя
Іnstagram/viktorpavlik

Свого часу Віктор Павлік служив в армії, а потім вступив до Київського національного університету культури і мистецтв на кафедру естрадного співу. Тоді він підпрацьовував офіціантом у кафе.

Кілька років співак виступав у Тернопільській обласній філармонії, в групі «Анна Марія». Згодом на світ з’явилася пісня «Ти подобаєшся мені», яку виконав Віктор Павлік. Вона стала популярною в Україні.

Пік популярності на початку кар’єри виконавця стався в 1990-х роках. В той час він працював у Туреччині, де й народилася пісня «Шикидим». Тоді артист мав сумніви щодо того, чи варто класти український текст на турецьку мелодію. Однак це рішення стало вирішальним для пісні.

ВІКТОР ПАВЛІК - ШИКИДИМ (1996)

З того часу почалася активна та насичена кар’єра співака Віктора Павліка. За свою кар'єру він написав 27 альбомів. Його творчість об’єднує різні стилі в музиці, як, наприклад, елементи поп, року та фолку. У 2011 році Віктора Павліка номінували на премію YUNA у категорії «Найкращий виконавець» за досягнення у музиці за 20 років. А у 2016 році Віктору Павліку було присвоєно звання народного артиста України.

Віктор Павлік - Недописана книга

У 2023 році Віктор Павлік заявив про важку форму хвороби, що мала ризику смерті. Згодом співак повідомив, що в нього була вроджена вада серця. Йому довелося зробити операцію, лікарі встановили штучний клапан в серце співака. Цим ділилася дружина та концертний директор співака Катерина Репяхова.

Особисте життя Віктора Павліка

Четвертий шлюб співак взяв зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою
Четвертий шлюб співак взяв зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою
фото: Іnstagram/viktorpavlik

За 60 років свого життя співак Віктор Павлік був одружений чотири рази. Вперше він одружився у 18 років, у цьому шлюбі в нього народився первісток Олександр, який також став музикантом. Зараз він живе у США та має власну музичну школу.

Другою дружиною Павліка стала Світлана, з якою 8 років співак виховував спільну доньку Христину. Третій шлюб Віктора Павліка був з Ларисою Созаєвою. У 2020 році подружжя втратила сина Павла. У 2018 році хлопцю діагностували саркому хребців. У своїх інтерв’ю співак зізнався, що відчуває себе винним у тому, що проводив мало часу поруч із сином через роботу.

У 2021 році у співака народився син Михайло
У 2021 році у співака народився син Михайло
фото: Іnstagram/viktorpavlik

Четвертий шлюб співак взяв зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою. Чоловік та жінка мають різницю у віці в 28 років, проте це не заважає їхньому коханню. У 2021 році в пари народився син Михайло. Відомо, що нинішня дружина співака давно була його палкою прихильницею. Свого часу вона підтримувала майбутнього чоловіка, коли той мав проблеми з алкоголем. Наразі подружжя Павликів виховує сина та ділиться своїм життям соціальних мережах.

Раніше «Главком» писав про те, що український співак Віктор Павлік зіграв весілля з блогеркою і концертною директоркою Катериною Репяховою. Співак із блогеркою офіційно одружилися чотири роки тому, 12 травня 2020 року, однак весілля організувати не встигли через пандемію, а потім і повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, як дружина Віктора Павліка розповіла, що команда співака почала готуватися до великого сольного концерту співака в Палаці «Україна» на 60 років. Дружина співака додала, що Павлік, якому 60 років виповниться наприкінці грудня 2025 року, виступатиме в супроводі оркестру. Вона також планує заспівати з чоловіком у дуеті.

Теги: Віктор Павлик співак день народження ювілей

