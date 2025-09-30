Молдова та Придністров'я. Наступний виклик для ЄС
Придністровський виклик для Європи
Після перемоги Санду Молдова або отримає запрошення до ЄС, або ЄС як інституція покаже свою неспроможність вирішувати безпекові питання.
Після повномасштабної війни в Україні Євросоюз поступово набуває рис оборонного союзу – із бюджетом на армію, новим Єврокомісаром з питань оборони та намірами створити нову, менш залежну від США архітектуру безпеки на континенті, здатну дати відсіч Росії. Це безумовно важливі геополітичні зрушення, але відбуваються вони вкрай повільно.
Молдова з її Придністров’ям – це безумовно виклик для ЄС. Країна є це по суті останнім плацдармом, через який Путін хоче затягнути в Європу силові сценарії. Переконаний, якби не стіна ЗСУ Росія би прямо зараз масово заходила у Молдову через Придністров’я у форматі «антимайдану».
Але цього не сталося. На виборах молдовани свою частину для безпеки Європи зробили. Тепер черга Європи. І треба діяти швидко.
Ефективна інтеграція до ЄС має стати відповіддю Росії та залишатиме мало шансів для існування проросійського анклаву. І якщо це станеться – це стане серйозною заявкою ЄС на вміння самостійно вирішувати важливі питання власної безпеки.
