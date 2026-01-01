Артема Пивоварова визнано людиною 2025 року

Експерти назвали Артема Пивоварова, який отримав звання заслуженого артиста у 2025 році, особливим явищем в українському шоу-бізнесі

«Главком» провів традиційне підсумкове новорічне опитування та визначив «Людей року». Головним відкриттям 2025 року для більшості став Артем Пивоваров. Окремо опитані експерти «Главкома» відзначили особливу роль співака в українському шоубізнесі.

Зокрема творчість та масштаби роботи прокоментував народний артист України Павло Зібров. «Безперечно, відкриттям року для мене став Артем Пивоваров. Сім аншлагових концертів у Палаці спорту, це вже говорить саме за себе. Я був на одному з концертів і залишився під величезним враженням. Це артист із глибоким змістом, потужною енергетикою та неймовірною працездатністю. Композитор, виконавець, актор – багатогранна, сучасна й дуже сильна постать. Вважаю, це відкриття не лише для мене, а й для всієї української естради», – зазначив співак.

Також Артема Пивоварова артистом 2025 року вважає головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний. «Артем Пивоваров – артист, який у 2025 році впевнено заявив про себе, як про співака №1 в Україні. Рекордна серія концертів у Палаці спорту. Потужна волонтерська робота. Патріотичні мотиви у творчості. Все це робить з Пивоварова більш ніж просто артиста. Я щасливий, що побував на його концерті у Києві у листопаді. Його звернення до публіки мені чимось нагадали довгі, але такі проникливі і сповнені любові до України промови незабутнього Василя Зінкевича, який у 2025 році відзначив 80. Я радий, що ми маємо таку неперервність осмисленого пісенного мистецтва, а не просто явище шоу-бізнесу», – висловив свою думку Микола Підвезяний.

Творчіть Пивоварова також відзначив український композитор та поет Євген Рибчинський. На його думку, в сфері українського шоубізнесу відкриттям 2025 року став Артем Пивоваров, який за рік зібрав сім Палаців спорту.

Нагадаємо, як президент України Володимир Зеленський Указом №424/2025 відзначив державними нагородами з нагоди Дня Конституції України низку видатних діячів. Серед нагороджених – відомий співак та автор пісень Артем Пивоваров, якому присвоєно почесне звання «Заслужений артист України». Символічно, почесне звання «Заслужений артист України» Артем Пивоваров отримав на день народження.

Раніше «Главком» писав про те, Артем Пивоваров оголосив про реліз наступного (п'ятого) альбому своїх пісень у наступному році. Перші композиції з нього були вчора представлені на великому концерті у столичному Палаці спорту.