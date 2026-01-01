Народний артист України Валерій Маренич святкує 80-річчя

Валерій Маренич створив легендарне «Тріо Маренич»

1 січня свій день народження святкує народний артист України Валерій Маренич. Легендарному артисту виповнилося 80 років. До ювілею співака «Главком» розповів про його творчий шлях та внесок в українську культурну спадщину.

Валерій Маренич народився 1 січня 1946 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Наразі співак проживає у Луцьку. Валерій Маренич свого часу заснував «Тріо Мареничів». Спочатку співак починав розвиток співочого дуету разом зі своєю майбутньою дружиною Антоніною Сухоруковою у 1971 році. Тоді пара зайняла перше місце на огляді вокально-інструментальних ансамблів ВІА у місті Харкові.

Валерій Маренич святкує 80-річчя фото: dnipro.libr.dp.ua

Згодом утворилося тріо, коли до Валерія Маренича та його обраниці долучилася її сестра Світлана. Саме тоді утворилося легендарне «Тріо Маренич». Популярне тріо виконувало народні та авторські пісні під гітару. Їхні власні пісні також швидко ставали народними.

Валерій Маренич заснував «Тріо Маренич» фото: dnipro.libr.dp.ua

Серед найпопулярніших композицій у виконанні «Тріо Маренич» згадуються такі пісні: «Посилала мене мати», «Ой у гаю при Дунаю», «Несе Галя воду», «Ой під вишнею», «Тиша навкруги», «Чом ти не прийшов?». Пік популярності співочого тріо припав на 1970 та 1980 роки. Тоді «Тріо Маренич» записали свою першу платівку. Серед здобутків музикантів також були їхні відзнаки, вони отримали звання заслужених артистів Української РСР. У 1994 році співаки дали концерт у Києві в «Палаці Україна», а наприкінці 2004 року «Тріо Маренич» розпалося.

Особисто Валерія Маренича було народжено 22 січня 2019 року Орденом князя Ярослава Мудрого за внесок у культурно-освітній розвиток Української держави тощо. Також у 2003 році співака було відзначено званням народного артиста України.

Валерія Маренича було відзначено званням народного артиста України фото: dnipro.libr.dp.ua

З 2005 по 2015 рік Валерій Маренич випустив власні альбоми: «Пісні Волинських авторів» «Ген, на узліссі хрест мовчить», «Ідея нації», «Без адреси», «Без тебе». З 2005 року співак виступає сольно.

