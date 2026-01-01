Ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін стали переможцями «Танців з зірками»

Переможцями благодійного спецвипуску «Танці з зірками. Рух до життя» стали ветеранка Руся Данілкіна та хореограф Павло Сімакін

Переможцями благодійного спецвипуску «Танці з зірками. Рух до життя» стали ветеранка Руся Данілкіна та хореограф Павло Сімакін, пише «Главком».

Виступ став кульмінацією вечора та зворушив глядачів по всій країні. Завдяки цьому номеру та іншим виступам учасників вдалося зібрати понад 1,6 млн грн на прицільну евакуацію для Superhumans Center.

Зібрані кошти дозволять здійснити 36 прицільних евакуацій – це 36 врятованих захисників, збережені життя, здоров’я та кінцівки.

Організатори подякували всім, хто долучився до проєкту: учасникам, команді, партнерам, глядачам та кожному, хто підтримав благодійний збір.

До слова, 28 грудня відбувся показ спеціального випуску шоу «Танці з зірками». На паркеті танцювального шоу вперше виступила ЛГБТ-пара. Перед камерами станцювали оборонець Азовсталі Олександр Деменко разом зі своїм партнером Артуром.