Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін стали переможцями «Танців з зірками»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Переможцями благодійного спецвипуску «Танці з зірками. Рух до життя» стали ветеранка Руся Данілкіна та хореограф Павло Сімакін
фото: facebook.com/1plus1.ua

Переможцями благодійного спецвипуску «Танці з зірками. Рух до життя» стали Руся Данілкіна та Павло Сімакін

Переможцями благодійного спецвипуску «Танці з зірками. Рух до життя» стали ветеранка Руся Данілкіна та хореограф Павло Сімакін, пише «Главком».

Ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін стали переможцями «Танців з зірками» фото 1
фото: facebook.com/1plus1.ua

Виступ став кульмінацією вечора та зворушив глядачів по всій країні. Завдяки цьому номеру та іншим виступам учасників вдалося зібрати понад 1,6 млн грн на прицільну евакуацію для Superhumans Center.

Зібрані кошти дозволять здійснити 36 прицільних евакуацій – це 36 врятованих захисників, збережені життя, здоров’я та кінцівки.

Організатори подякували всім, хто долучився до проєкту: учасникам, команді, партнерам, глядачам та кожному, хто підтримав благодійний збір.

До слова, 28 грудня відбувся показ спеціального випуску шоу «Танці з зірками». На паркеті танцювального шоу вперше виступила ЛГБТ-пара. Перед камерами станцювали оборонець Азовсталі Олександр Деменко разом зі своїм партнером Артуром.

Читайте також:

Теги: ветеран Танці з зірками

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовий досвід сам по собі не впливає на розмір пенсії чи право на достроковий вихід у загальній страховій пенсійній системі
Як США захищають ветеранів: що Україна може запозичити
16 грудня, 2025, 17:35
Вектеран Микола Калінов розповів про проблеми зі здоров'ям через неякісний протез
Скандал у Чернівцях: ветерани заявили на фірму зі Львова через неякісне протезування та шахрайство
17 грудня, 2025, 15:32
20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: деталі скандалу
17 грудня, 2025, 23:16
20-річний солдат втратив чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки
18 грудня, 2025, 11:35
Церемонія прощання з військовими, Львів, 5 грудня 2025 року
Львів прощається з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком (фото)
5 грудня, 2025, 13:30
Андрій Білецький
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони
6 грудня, 2025, 15:07
Аби скористатися послугою потрібно мати статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни
Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі
22 грудня, 2025, 15:58
У 2025 році компенсацію на загальну суму понад 25 млн грн отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни
Київ збільшить компенсацію за придбане авто для ветеранів з інвалідністю
25 грудня, 2025, 08:38
Сертифікати на житло вручили 25 родинам
Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла
25 грудня, 2025, 16:41

Шоу-біз

Ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін стали переможцями «Танців з зірками»
Ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін стали переможцями «Танців з зірками»
Степан Гіга може отримати звання Героя України посмертно: зареєстровано петицію
Степан Гіга може отримати звання Героя України посмертно: зареєстровано петицію
Віктор Павлік святкує 60-річчя. Найцікавіші факти з біографії народного артиста України
Віктор Павлік святкує 60-річчя. Найцікавіші факти з біографії народного артиста України
Зібров поставив недосяжний цінник на свій виступ у новорічну ніч: усе заради родини
Зібров поставив недосяжний цінник на свій виступ у новорічну ніч: усе заради родини
Піаніст Євген Хмара зізнався, що у дитинстві спав під столом через батькове хобі
Піаніст Євген Хмара зізнався, що у дитинстві спав під столом через батькове хобі
Джордж Клуні та його родина офіційно стали громадянами Франції
Джордж Клуні та його родина офіційно стали громадянами Франції

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 2025, 20:55
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 2025, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua