Ізраїль не виключає обмежену атаку на ядерні об'єкти Ірану

Ізраїльські посадовці вважають, що їхні військові можуть здійснити обмежений удар по Ірану

Ізраїль не виключає можливості атаки на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці, незважаючи на відсутність підтримки США у таких кроках. Напередодні президент Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що США наразі не готові підтримати такий крок. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ізраїльського чиновника та ще двоє осіб, знайомих із ситуацією, пише «Главком».

Ізраїльські посадовці наполягають на тому, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю, а Нетаньягу вимагає, щоб будь-які переговори з Іраном призвели до повного демонтажу його ядерної програми.

У суботу в Римі запланований другий раунд попередніх переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди.

Протягом останніх місяців Ізраїль запропонував адміністрації Трампа низку варіантів атаки на іранські об'єкти, включаючи операції, заплановані на кінець весни та літо. За словами джерел, ці плани включають комбінацію авіаударів та операцій спецназу, які можуть відстрочити здатність Тегерана створити ядерну зброю на кілька місяців або більше.

Як повідомляє The New York Times, Трамп на зустрічі з Нетаньягу в Білому домі заявив, що Вашингтон хоче зосередитися на дипломатичних переговорах з Тегераном і наразі не готовий підтримати удар по ядерних об'єктах країни.

Однак ізраїльські посадовці вважають, що їхні військові можуть здійснити обмежений удар по Ірану, який потребуватиме меншої підтримки з боку США. Така атака буде значно меншою за масштабами, ніж ті, що Ізраїль пропонував раніше.

Наразі невідомо, чи Ізраїль вирішить здійснити такий удар, особливо з огляду на початок переговорів щодо ядерної угоди. Такий крок може відштовхнути Трампа і поставити під загрозу ширшу підтримку США для Ізраїлю.

Частини планів були представлені адміністрації Байдена минулого року, повідомили два колишні високопосадовці адміністрації Байдена. Майже всі вони вимагали значної підтримки США через пряме військове втручання або обмін розвідданими. Ізраїль також звернувся до Вашингтона з проханням допомогти захистити себе у разі іранської відповіді.

Рада національної безпеки США послалася на заяви Трампа, коли він сказав журналістам, що не відмовляв Ізраїлю від атаки, але не «поспішав» підтримувати військові дії проти Тегерана.

«Я думаю, що Іран має шанс стати великою країною і жити щасливо без смерті», – сказав Трамп. «Це мій перший варіант. Якщо є другий варіант, я думаю, він буде дуже поганим для Ірану, і я думаю, що Іран хоче говорити».

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю утримався від коментарів. Високопосадовець Ізраїлю повідомив виданню, що рішення щодо удару по Ірану ще не прийнято.

Нагадаємо, ХАМАС більше не погоджуватиметься на часткові домовленості з Ізраїлем. Під час телевізійного звернення високопоставлений представник угруповання Халіль Аль-Хайя заявив, що організація наполягає на всеосяжній угоді, яка передбачатиме повне припинення війни в Секторі Гази, обмін усіх ізраїльських заручників на всіх палестинців, ув’язнених в Ізраїлі, а також негайне відновлення зруйнованої інфраструктури Гази.