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Ізраїль завдав авіаударів по Ємену (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ізраїль завдав авіаударів по Ємену (відео)
Ізраїль вдарив по Ємену
фото: скриншот з відео

Удари стали відповіддю на атаку хуситів балістичними ракетами

Ізраїль завдав авіаударів по єменському портовому місту Ходейда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Удари стали відповіддю на атаку хуситів балістичними ракетами, яка вчора вдарила по району поблизу аеропорту Бен-Гуріон, поранивши кількох людей.

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Армія оборони Ізраїлю кілька разів завдавала ударів по Ємену за останній рік у відповідь на неодноразові ракетні та безпілотні атаки хуситів на країну.

Раніше ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені. Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод.

Як повідомлялося, Ізраїль схвалив новий план повного захоплення Сектора Газа, що може призвести до загострення гуманітарної кризи.

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Теги: Ізраїль Ємен

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