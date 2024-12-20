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Євробачення-2025: оголошено фіналістів нацвідбору

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Повний список фіналістів нацвідбору буде оприлюднено до 17 січня 2025 року
фото: Суспільне

Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року

Організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. Водночас серед учасників лонглиста, які не потрапили до фіналу, у січні 2025 року проведуть рейтингове онлайн-голосування у застосунку «Дія». Про це повідомляє «Суспільне».

За результатами голосування у січні буде визначено десятого фіналіста. Повний список учасників нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року. Сам фінал відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.

Євробачення-2025: оголошено фіналістів нацвідбору фото 1

До фіналу Національного відбору увійшли:

  • Future Culture – Waste my time

Future Culture – це київська музична формація, заснована у 2022 році. Склад гурту – Андрій Литвиненко, Олексій Руденко, Андрій Шулаков, Дар’я Ремез та Олексій Боднар.

Завдяки їхній різноплановості та відданості музиці Future Culture вдалося створити свій унікальний еклектичний саунд, де поєднуються елементи неосоулу, R’n’B, хіп-хопу, фанку та інших жанрів. Це гурт, який не боїться експериментів і впевнено шукає нові горизонти в сучасній українській музиці.

  • Khaya – Honor

Андрій Хайат, більш відомий просто як Khayat – український співак та автор пісень, що працює в жанрі фольктроніка. Фіналіст дев'ятого сезону «Голосу країни», був півфіналістом національного відбору на Євробачення-2019.

  • Krylata – Stay true

Анастасія Завадська (Krylata) перший успіх отримала із треком «Генератор», написаний після пережитого блекауту в столиці. Пісня стала популярною в TikTok.

  • Molodi – My sea

Спільний проєкт музикантів Кирила Рогового та Івана Степаніщева, заснований у 2022 році. Гурт був створений у Маріуполі, де вони починали свій творчий шлях як вуличний бенд. Переїхавши до столиці, Кирило та Іван продовжили спільну творчість.

  • Ziferblat – Bird of pray

Циферблат (Ziferblat) – український музичний гурт, який складається із трьох учасників: Даніїла Лещинського, Валентина Лещинського, Федора Ходакова. У 2024 році гурт потрапив до фіналу національного відбору на Євробачення-2024 з піснею Place I Call Home. Циферблат зайняли друге місце у загальному рейтингу, отримавши 11 балів від журі та вісім балів від глядачів.

  • Абіє – «Дім»

Наталія Шевченко, відома під сценічним ім’ям Абіє. Вона поєднує ніжний акустик-рок із чуттєвим українським соулом.

  • ДК Енергетик – «Сіль»

ДК Енергетик – український музичний гурт. Колектив був створений на початку 2022 року з метою показати всім, що пост-панк не просто залишається актуальним, а ще й може дуже цікаво і технічно звучати.

  • Маша Кондратенко – No time to cry

Маша Кондратенко – це українська співачка, акторка та блогерка. Фіналістка десятого сезону талант-шоу «Голос країни».

  • Влад Шериф – Wind of change

Влад Шериф – український попвиконавець, автор пісень. Півфіналіст телевізійного талант-шоу «Голос країни» 13 сезон.

Також у застосунку «Дія» стартувало опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2025». У переліку кандидатів у журі десять людей. Троє, хто набере найбільшу кількість голосів, разом з глядачами визначатимуть представників України на «Євробаченні» у Швейцарії.

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: співачка співак конкурс пісня музикант музика українці Україна Євробачення

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