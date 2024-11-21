Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України

Оперативний командувач збройних сил Польщі залучив усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні

Зранку, 21 листопада, польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл РФ території України. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

«Увага, у звʼязку з черговим масованим ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому (польському, – «Главком») повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативний командувач збройних сил залучив усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні. Було піднято у повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Нагадаємо, що рано-вранці, 21 листопада, ворог масовано атакував Дніпропетровщину. В обласному центрі пошкоджено промислове підприємство.

До слова, 2 вересня польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні.