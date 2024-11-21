Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України
Польща піднімала F-16 через атаку РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оперативний командувач збройних сил Польщі залучив усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні

Зранку, 21 листопада, польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл РФ території України. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

«Увага, у звʼязку з черговим масованим ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому (польському, – «Главком») повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативний командувач збройних сил залучив усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні. Було піднято у повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Нагадаємо, що рано-вранці, 21 листопада, ворог масовано атакував Дніпропетровщину. В обласному центрі пошкоджено промислове підприємство. 

До слова, 2 вересня польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні.

 

Читайте також:

Теги: F-16 авіація винищувач Польща Україна війна росія ракета російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція
1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція
19 листопада, 22:05
Міністр закордонних справ Сергій Лавров поїде до Бразилії
Стало відомо, хто поїде на саміт G20 до Бразилії замість Путіна
12 листопада, 20:44
Президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії
12 листопада, 10:59
Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»
Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»
12 листопада, 07:27
Сергій Бескрестнов розповів, що F-16 не використовуються для полювання за дронами
Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки пояснив, коли варто боротися з дронами за допомогою літаків
8 листопада, 17:15
«Шахеди» атакували столицю України
У Києві внаслідок падіння уламків дронів трапилась пожежа
4 листопада, 04:01
Гастролі балетної трупи Дніпровського театру опери та балету відбудуться в США
Поширюють російську культуру? Дніпровський театр опери та балету втрапив у скандал
1 листопада, 20:16
У разі перемоги Камали Гарріс на виборах, Курт Волкер зазначив, що вона, ймовірно, продовжить політику Байдена, що, на його думку, не є поганим
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
1 листопада, 19:15
Уражений ЗРК перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення
Сили оборони знищили ворожий «Бук-М3»
21 жовтня, 13:59

Соціум

Угорщина розгорне ППО поблизу кордону з Україною
Угорщина розгорне ППО поблизу кордону з Україною
Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія
Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія
«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади
«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади
Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків
Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків
Південнокорейська розвідка оцінила чисельність військ КНДР на Курщині
Південнокорейська розвідка оцінила чисельність військ КНДР на Курщині
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн врятувала пасажира під час авіаперельоту
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн врятувала пасажира під час авіаперельоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
19K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
15K
У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Олени Зеленської
14K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
12K
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року

Новини

У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua