Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році

Кличко заявив, що люди наразі знаходяться у складному фінансовому стані

Тарифи на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт у Києві не будуть зростати у 2025 році. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу Київ 24 у п'ятницю, 13 грудня.

За його словами, протягом кількох років столична влада не підвищує тарифи у житлово-комунальній сфері, також підвищень не буде і наступного року. Кличко заявив, що люди наразі знаходяться у складному фінансовому стані.

«Хоча держава і не виконує перед містом своїх зобов'язань щодо компенсації витрат пільгових верств населення, але підняття тарифів не буде», – сказав мер Києва.

Кличок пояснив, що транспорт у столиці дотаційний, і дотації складають близько восьми мільярдів гривень.

Нагадаємо, в Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім того, за два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.