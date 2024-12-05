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Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
Українці впізнали своїх рідних на відео з військовополоненими
фото: скріншот з відео

Користувачі соцмереж активно коментують відео глави російської Чечні

Глава російської Чечні Рамзан Кадиров навідав українських військовополонених і пригрозив використовувати їх як живий щит від безпілотників, що атакують республіку. Відео із цієї зустрічі він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Однак ці кадри викликали в українців не лише обурення, а й радість: багато родин впізнали своїх близьких – братів, синів чи чоловіків – і з полегшенням дізналися, що вони живі.

Користувачі соцмереж активно коментують відео, висловлюючи радість і вдячність за можливість побачити українських захисників.

Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють фото 1
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють фото 2
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють фото 3
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють фото 4
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють фото 5
скріншот

Для українського суспільства головна цінність – людське життя. Побачити, що полонені живі, навіть у складних умовах, стає приводом для надії та підтримки.

Натомість у російських колах цінності мають інакший вигляд. Раніше командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, які потрапили в полон на Курщині. Він закликав своїх підлеглих вдатися до самогубства у полоні.

Нагадаємо, що глава російської Чечні Рамзан Кадиров запропонував застрелитися одному з українських полонених, а, коли той сказав, що хоче жити, глава Чечні запитав: «Навіщо? Війна – вбивають. «Ти ж вийшов убивати, помирати».

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Теги: росія війна Рамзан Кадиров полон українці військові Україна

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