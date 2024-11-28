Україна готова провести другий Саміт миру – Єрмак

Голова Офісу президента: Ми впевнені, що разом із партнерами оновимо нашу країну

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова провести другий Саміт миру найближчим часом. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Географія підтримки України продовжує розширюватися. Від Північної Америки до Африки, від Європи до Азії... Завдяки активній роботі з нашими партнерами вже напрацьовано спільну мирну рамку, яка стане основою для другого Саміту миру, і Україна готова його провести в найближчому майбутньому», – зауважив Єрмак.

Голова ОП додав: «Ми впевнені, що разом із партнерами оновимо нашу країну, ми станемо новим символом сталості та прогресу».

Нагадаємо, Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру за участі Росії.

Раніше радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024, як очікувалося. Однак президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни у листопаді.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.