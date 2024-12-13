Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times

Оглядач вважає, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися

Оглядач припускає, що перемога Дональда Трампа на виборах може прискорити процес мирних домовленостей

Оглядач Джуліан Барнс прогнозує, що війна в Україні, ймовірно, завершиться наступного року, незалежно від результатів президентських виборів. Про це повідомляє The New York Times.

Барнс зазначає, що обидві сторони – як Україна, так і Росія – стикаються з виснаженням військових ресурсів і активно залучають молодь до армії. Така ситуація, на думку Барнса, робить 2025 рік ключовим для початку переговорів.

Оглядач припускає, що перемога Дональда Трампа на виборах у США може прискорити процес мирних домовленостей, оскільки той під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну ще до своєї інавгурації.

Щодо продовження боротьби України, оглядач звертає увагу, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися. Європа, зі свого боку, не здатна повністю замінити допомогу США через обмежені економічні ресурси.

Нагадаємо, що війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для SkyNews.

До того ж аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік. Про це йдеться у Меморандумі МВФ.