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Організатори Євробачення змінять правила голосування: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ізраїльська співачка Юваль Рафаель виступає на Євробаченні-2025 – саме її рекордні 297 балів від глядачів спричинили дискусію щодо системи голосування
фото: AP

EBU: перехід у онлайн спростить вибір кількох виконавців замість багаторазового голосування

Європейська мовна спілка (EBU) готує масштабну реформу системи голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», щоб послабити вплив організованих кампаній на результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC, яка ознайомилася з листом EBU до мовників-учасників конкурсу.

Що пропонує EBU

Організатори хочуть повністю відмовитися від SMS- та телефонного голосування, перевівши весь глядацький вибір в онлайн. Якщо зміни ухвалять, шанувальники більше не зможуть віддавати кілька голосів одному виконавцю чи виконавиці – натомість їм доведеться обирати одразу декількох фаворитів, наприклад трьох.

Наразі правила дозволяють глядачам голосувати до десяти разів за одного або кількох учасників телефоном, SMS чи через інтернет. Причиною перегляду системи в EBU називають політично мотивовані кампанії, які закликають масово голосувати за окремих конкурсантів, – організатори визнають, що це явище стало не разовим, а постійним.

Технічний аргумент на користь онлайн-формату простий: реалізувати систему з вибором кількох виконавців значно легше через інтернет, ніж телефонними дзвінками чи повідомленнями. У Великій Британії онлайн-голосування вже застосували на конкурсі цього року.

В офіційному коментарі BBC в Європейській мовній спілці підтвердили роботу над реформою.

«Ми розпочали вивчення можливості повного переходу на онлайн-голосування, деталі повідомимо найближчими місяцями», – заявили в EBU.

Через що виникла дискусія

Правила голосування опинилися під прицілом критики після Євробачення-2025 у Базелі. Тоді ізраїльська представниця Юваль Рафаель отримала від глядачів 297 балів – найбільше серед усіх учасників, хоча професійне журі поставило її пісню лише на п'ятнадцяте місце. Кілька мовників, зокрема іспанський та словенський, звернули увагу, що офіційні акаунти уряду Ізраїлю, включно зі сторінкою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, закликали прихильників голосувати за співачку максимальну кількість разів.

У відповідь EBU скоротила ліміт голосів із 20 до 10 для конкурсу 2026 року. Однак напередодні цьогорічного фіналу організатори все одно винесли офіційне попередження ізраїльському мовнику Kan через відео, у яких представник країни закликав глядачів віддавати за нього всі десять голосів.

Нові пропозиції не забороняють шанувальникам реєструвати кілька акаунтів із різними способами оплати – тож повністю виключити багаторазову підтримку одного виконавця система не зможе. Лист EBU першим оприлюднило шведське видання Aftonbladet.

Окремо Європейська мовна спілка повідомила про завершення шестирічного спонсорства з ізраїльською косметичною компанією Moroccanoil, яка забезпечувала учасників конкурсу продукцією для волосся. Причину розриву партнерства в організації не назвали, хоча співпраця останні роки викликала критику на тлі протестів проти участі Ізраїлю в конкурсі під час війни в Газі.

Нагадаємо, цього тижня Європейська мовна спілка також заборонила проведення Євробачення в країнах, де триває збройний конфлікт або складна геополітична ситуація – зміна безпосередньо стосується України. Крім того, організатори підняли мінімальний вік учасників із 16 до 18 років і посилили правила щодо використання попередньо записаного вокалу.

Переможницею Євробачення-2026 у Відні стала болгарська співачка Dara з піснею Bangaranga, тож 71-й конкурс, що відбудеться 12–15 травня 2027 року, прийме болгарське місто Бургас.

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Теги: Євробачення Ізраїль конкурс Болгарія правила конфлікт ліміт

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