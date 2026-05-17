Євробачення-2026: результати голосування у фіналі конкурсу

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Настав час стежити за найбільш інтригуючою частиною конкурсу

У ніч з 16 на 17 травня 2026 року проходитиме оголошення результатів фіналу Євробачення-2026 у Відні. За цією неймовірно цікавою частиною конкурсу можна буде стежити разом з «Главкомом».

Текстова трансляція голосування журі

Просто зараз речники 35 країн у заздалегідь визначеному порядку оголошуватимуть бали від панелей журі, які складалися з семи професіоналів. Вони складуть перші 50% результату.

Швейцарія віддає 12 балів Україні!

Мальта віддає 12 балів Болгарії, Україна отримує нуль балів.

Україна віддає 12 балів Мальті.

Люксембург 12 балів віддає Румунії, Україна отримує нуль балів.

Болгарія 12 балів віддає Мальті, Україна отримує нуль балів.

Азербайджан 12 балів віддає Італії, Україна отримує 10 балів!

Сан-Марино 12 балів віддає Мальті, Україна отримує нуль балів.

Естонія 12 балів віддає Фінляндії, Україна отримує нуль балів.

Ізраїль 12 балів віддає Австралії, Україна отримує нуль балів.

Австралія 12 балів віддає Болгарії, Україна отримує нуль балів.

Німеччина 12 балів віддає Польщі, Україна отримує нуль балів.

Бельгія 12 балів віддає Польщі, Україна отримує нуль балів.

Португалія 12 балів віддає Албанії, Україна отримує три бали!

Швеція 12 балів віддає Фінляндії, Україна отримує нуль балів.

Албанія 12 балів віддає Італії, Україна отримує нуль балів.

Кіпр 12 балів віддає Греції, Україна отримує нуль балів.

Грузія 12 балів віддає Франції, Україна отримує нуль балів.

Чорногорія 12 балів віддає Сербії, Україна отримує нуль балів.

Вірменія 12 балів віддає Австралії, Україна отримує нуль балів.

Польща 12 балів віддає Ізраїлю, Україна отримує один бал!

Греція 12 балів віддає Кіпру, Україна отримує нуль балів.

Чехія 12 балів віддає Данії, Україна отримує нуль балів.

Данія 12 балів віддає Болгарії, Україна отримує нуль балів.

Франція 12 балів віддає Норвегії, Україна отримує шість балів!

Норвегія 12 балів віддає Данії, Україна отримує нуль балів.

Італія 12 балів віддає Бельгії, Україна отримує сім балів!

Фінляндія 12 балів віддає Франції, Україна отримує нуль балів.

Велика Британія 12 балів віддає Франції, Україна отримує сім балів!

Латвія 12 балів віддає Чехії, Україна отримує сім балів!

Текстова трансляція голосування глядачів