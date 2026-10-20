У Канаді пройшов референдум щодо відокремлення однієї з найбагатших провінцій

Більшість виборців не підтримала ідею відокремлення, але виступила за посилення контролю над імміграцією

У канадській провінції Альберта відбувся референдум, під час якого жителі висловилися щодо можливого відокремлення від Канади та розширення повноважень місцевої влади. Більшість учасників голосування виступили проти незалежності провінції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBC News.

За попередніми результатами підрахунку голосів із 2823 виборчих дільниць, 76,2% учасників голосування (понад 1,08 млн осіб) підтримали збереження Альберти у складі Канади. Ще 23,8% (понад 340 тис. осіб) виступили за проведення референдуму щодо відокремлення провінції. Загалом результати надійшли з 50,5% виборчих дільниць.

Крім питання можливого відокремлення, жителі Альберти голосували за низку змін у сфері імміграції, соціальної політики та відносин із федеральною владою. Загалом на референдум було винесено 10 питань.

За попередніми результатами, 57,6% виборців підтримали посилення контролю провінції над імміграцією, зокрема скорочення її обсягів та надання місцевим жителям пріоритету під час працевлаштування.

Ще 55,9% виступили за обмеження доступу до фінансованих провінцією соціальних програм залежно від імміграційного статусу, а 56,8% – за запровадження плати за медичні та освітні послуги для осіб із тимчасовим імміграційним статусом.

Водночас питання розширення повноважень Альберти спричинили значно більші розбіжності. Зокрема, 50,5% учасників голосування підтримали пропозицію надати законам провінцій пріоритет над федеральними у визначених сферах, тоді як 51,1% виступили проти права відмовлятися від участі у федеральних програмах без втрати фінансування.

Голосування мало консультативний характер, тому його результати не зобов'язують уряд провінції ухвалювати відповідні рішення. Водночас для визнання результатів дійсними не встановлено мінімального порогу явки.

Як зазначає CBC News, підрахунок голосів ще триває, тому оприлюднені показники є попередніми. Офіційні результати голосування, яке відбулося 19 жовтня, будуть оприлюднені 29 жовтня.

Альберта є однією з найбагатших провінцій Канади та найбільшим нафтовидобувним регіоном країни. За даними уряду провінції, у 2025 році її ВВП на душу населення становив 71 545 канадських доларів – найвищий показник серед канадських провінцій. Видобуток нафти й газу є найбільшою галуззю економіки Альберти, на яку припадає майже чверть її ВВП.

Нагадаємо, питання незалежності порушується і в іншій канадській провінції – Квебеку. 5 жовтня на місцевих виборах перемогла сепаратистська Квебекська партія (Parti Québécois), яка виступає за вихід провінції зі складу Канади.

Її лідер Поль Сен-П'єр Пламондон пообіцяв провести референдум щодо незалежності протягом свого чотирирічного терміну, але не раніше, ніж президент США Дональд Трамп залишить Білий дім. У разі виконання цієї обіцянки голосування може відбутися у 2029 або 2030 році.

Для Квебеку це буде вже третій референдум щодо незалежності. Востаннє жителі провінції голосували з цього питання у 1995 році, коли прихильники відокремлення зазнали поразки з незначним відривом.