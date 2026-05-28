Заявка Софії на проведення Євробачення-2027 опинилася під загрозою

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
«Арена 8888» неодноразово приймала престижні спортивні та культурні заходи
фото: Wikipedia
Причиною відмови може стати дрібний юридичний нюанс

Столиця Болгарії, Софія, зіткнулася із серйозними труднощами щодо проведення Євробачення-2027 через проблеми з назвою головного стадіона міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Flagman.

Що стало проблемою?

Головний критий стадіон столиці, «Арена 8888», може не відповідати суворим вимогам Європейської мовної спілки. Найбільша проблема полягає в комерційній назві споруди. З вересня 2024 року арена, яка функціонує з 2011 року і вже приймала Дитяче Євробачення у 2015 році, носить ім'я свого генерального спонсора – платформи для онлайн-ставок 8888.bg. Згідно з публікаціями у болгарській пресі, відсутність нейтрального імені у майданчика та пряме згадування приватної компанії потенційно суперечать правилам EBU щодо реклами.

Проте національний мовник BNT у відповідь на запити зауважив, що така практика не є новою. Наприклад, цього десятиліття конкурс уже проходив на спонсорських майданчиках: у 2022 році в Турині це була Inalpi Arena (названа на честь молочної компанії), а у 2023 році в Ліверпулі – M&S Bank Arena. Окрім того, існує поширена практика, коли обраний стадіон просто тимчасово змінює назву на нейтральну на період проведення єврошоу, як це вже реалізовували у 2011, 2016 та 2018 роках.

Хто може стати господарем конкурсу у разі відхилення заявки Софії?

Інша проблема пов'язана з технічними вимогами до міст-господарів та дефіцитом відповідних майданчиків у країні. Згідно з регламентом, арена повинна мати місткість щонайменше для 10 000 глядачів і бути повністю доступною для організаторів протягом щонайменше восьми тижнів (сім тижнів до фіналу та один тиждень після нього). У всій Болгарії є лише два закриті об'єкти, які здатні вмістити таку кількість людей. Перший – це згадана столична «Арена 8888», раніше відома як «Арена Софія», яка може прийняти до 17 906 відвідувачів. Другим можливим варіантом є відкрита у 2023 році «Арена Бургас», що вміщує до 15 000 осіб під час концертних конфігурацій. Фінальне рішення щодо вибору міста та стадіону для Євробачення-2027 очікується в серпні.

