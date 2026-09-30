Канада збудує другий за обсягом термінал скрапленого газу у світі

Карні заявив, що розширення зробить LNG Canada другим за величиною об’єктом такого типу у світі

Збільшиться експорт Канади на закордонні енергетичні ринки

Міжнародні власники першого в Канаді великомасштабного термінала з експорту скрапленого природного газу погодилися на розширення об’єкта в Британській Колумбії вартістю $23 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Це дозволить подвоїти потужність об’єкта та збільшити експорт Канади на закордонні енергетичні ринки.

Компанія LNG Canada повідомила, що її партнери ухвалили остаточне інвестиційне рішення щодо другої фази проєкту «Кітімат», що дозволить збільшити потужність до 28 млн тонн на рік. У рамках розширення буде додано дві установки з переробки СПГ, ще один резервуар для зберігання та додатковий причал для навантаження, при цьому буде використано інфраструктуру, створену під час реалізації першої фази, в рамках якої експорт розпочався минулого року.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що розширення зробить LNG Canada другим за величиною об’єктом такого типу у світі та створить до 4 тис. робочих місць у піковий період будівництва.

До слова, Канада допоможе Україні пройти складну зиму та продовжить підтримку держави. Карні пообіцяв канадську допомогу із кредитами для закупівлі природного газу, а також підтримку України у відновленні.