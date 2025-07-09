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Зібров, Ротару, Рибчинський відреагували на смерть композитора Ігоря Поклада

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Публічні українці згадали Ігоря Поклада та його музичний внесок
фото: Facebook / Ігоря Поклада

Герой України, композитор Ігор Поклад помер на 84-му році життя

 

На 84-му році життя помер видатний український композитор, Герой України, Національна легенда Ігор Дмитрович Поклад. Українські співаки, композитори та артисти відреагували на смерть митця у соцмережах, передає «Главком».

Український поет, драматург, сценарист, один із засновників сучасної української естрадної пісні Юрій Рибчинський написав: «Пішов у засвіти мій найдавніший друг і найталановитіший співавтор, геніальний композитор Ігор Поклад. На жаль, пішов. Але допоки житимуть його пісні він завжди залишатиметься серед живих. Допоки звучатимуть його мелодії він буде з нами і серед нас. А його творчий дух – десь за обрієм разом з ангелами небесними».

Юрій Рибчинський назвав Ігоря Поклада найталановитішим співавтором
Юрій Рибчинський назвав Ігоря Поклада найталановитішим співавтором
скріншот Facebook / Юрій Рибчинський

Українська співачка, телеведуча, засновниця мистецької агенції «Територія А» Анжеліка Рудницька зазначила, що пісні Поклада «залишаються з нами»: «Геніальний український композитор Ігор Поклад сьогодні залишив наш шалений світ і пішов у засвіти на 84 році життя. (10 грудня 1941 - 9 липня 2025). Пісні Поклада залишаються з нами. Вони золотими літерами й нотами вписані в історію української музики: «Кохана», «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Пісня про матір».

Анжеліка Рудницька підкреслила, що пісні Поклада золотими літерами вписані в історію української музики
Анжеліка Рудницька підкреслила, що пісні Поклада золотими літерами вписані в історію української музики
cкріншот: Facebook / Анжеліка Рудницька

Телеведучий, продюсер, шоумен Ігор Кондратюк також зробив допис на своїй сторінці та згадав улюблені композиції: «Сьогодні на 84-му році життя помер геніальний композитор Ігор Поклад. Його пісні «Чарівна скрипка» («Сіла птаха..») «Дикі гуси», «Кохана», «Зелен клен», «Не питай мене», «Тиха вода», та інші - навіки в бібліотеці пісень українських співачок та співаків. Допоки будуть українці на планеті. Земля пухом, Маестро».

Ігор Кондратюк: «Його пісні – навіки в бібліотеці українських співаків»
Ігор Кондратюк: «Його пісні – навіки в бібліотеці українських співаків»
скріншот Facebook / Ігор Кондратюк

Світлана Леонтьєва, українська телеведуча, також висловилась про геніальну музику та вічні мелодії кохання композитора: «Полетів у Вічність.. Ігор Дмитрович Поклад – сьогодні вночі завершив свій земний шлях.. Лишилася тільки його геніальна музика, вічні мелодії кохання/ Невимовний біль … Співчуття дружині Світлані».

Світлана Леонтьєва поділилася спогадом про Ігоря Поклада
Світлана Леонтьєва поділилася спогадом про Ігоря Поклада
скріншот: Facebook / Світлана Леонтьєва

Український естрадний співак, композитор, народний артист України Павло Зібров написав в соцмережах: «Важко повірити… величезна втрата… Світла пам’ять Ігорю Покладу — людині-легенді, яка створила музичний код цілої епохи. Його пісні – це частина нашої історії, нашого серця, нашої душі. Вони житимуть вічно. Щирі співчуття рідним… Разом з вами сумуємо і вдячно бережемо його безцінну спадщину. Спочивайте з миром, маестро».

Павло Зібров зазначив, що Ігор Поклад створив музичний код цілої епохи
Павло Зібров зазначив, що Ігор Поклад створив музичний код цілої епохи
скріншот Facebook / Павло Зібров

Співачка Софія Ротару опублікувала фото Ігоря Покладала та вшанувала пам'ять композитор в сториз Instagram: «Ігор Поклад…Світла пам'ять…».

Софія Ротару вшанувала пам’ять композитора
Софія Ротару вшанувала пам’ять композитора
скріншот: Instagram / Софія Ротару

Раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть видатного композитора Ігора Поклада.

Як повідомлялося, українська культура зазнала непоправної втрати: про смерть Ігора Поклада повідомила дружина комозитора Світлана Поклад, а також його близькі друзі, залишивши щемливі слова пам'яті.

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Теги: музика смерть Ігор Поклад

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