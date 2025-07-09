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«Його пісні назавжди залишаться з нами». Зеленський відреагував на смерть легендарного композитора

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Його пісні назавжди залишаться з нами». Зеленський відреагував на смерть легендарного композитора
Зеленський про Поклада: Національна легенда, наш Герой України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент висловив співчуття через смерть Поклада

Сьогодні, 9 липня, помер видатний композитор, Герой України Ігор Поклад. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через його смерть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Національна легенда, наш Герой України, наш Ігор Поклад. Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці – пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів. Народжений у Другу світову війну, пережив повернення зла вже у 2022», – написав Зеленський.

Сьогодні помер Ігор Поклад
Сьогодні помер Ігор Поклад
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав: «Сьогодні Ігор Поклад пішов із життя. Але його «Дикі гуси», «Чарівна скрипка» та «Кохана» назавжди залишаться з нами. Як і памʼять про видатного композитора та українця. Мої щирі співчуття родині видатного митця».

Як повідомлялося, українська культура зазнала непоправної втрати: на 84-му році життя зупинилося серце видатного композитора, Героя України, Національної легенди Ігоря Дмитровича Поклада. Про це повідомила дружина комозитора Світлана Поклад, а також його близькі друзі, залишивши щемливі слова пам'яті.

Маестро плідно працював у кіно, створивши музику до понад 40 художніх та телевізійних фільмів у співпраці з такими режисерами, як Леонід Биков, Андрій Бенкендорф, Микола Засєєв. Його музика прикрасила й анімаційні стрічки, зокрема легендарні «Як козаки…» та «Енеїда». Особливе місце у його творчості посідають музичні вистави: «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Москаль-чарівник», «Засватана – невінчана», «Таке єврейське щастя», «Чмир», а також рок-опера «Ірод».

Зовсім нещодавно, на ювілейному концерті Юрія Рибчинського у Палаці Україна, звучало багато пісень Поклада на вірші Рибчинського, що стало особливим відлунням його життєвої роботи для широкої публіки.

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Теги: Ігор Поклад Володимир Зеленський смерть

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