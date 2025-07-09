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Смерть 18-річної українки в Італії: МЗС розкрило подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Смерть 18-річної українки в Італії: МЗС розкрило подробиці
Марію Бугайову знайшли повішеною на оливковому дереві
фото: Massimo Lanzilotti Sindaco

Справа перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі

В Італії знайшли мертвою 18-річну українську студентку Марію Бугайову. Наразі триває процес офіційної ідентифікації особи. За попередніми даними, ймовірною причиною смерті є самогубство. Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України, передає «Главком».

Генеральне консульство України в Неаполі повідомило про трагедію: 8 липня у місті Каровіньо було виявлено тіло громадянки України 2007 року народження, яка зникла 4 липня. Консульство направило офіційні запити до місцевої влади та поліції Каровіньо для з’ясування усіх обставин трагедії.

Працівники вже встановили контакт з матір’ю загиблої. Справа перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі.

Нагадаємо, 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали в Італії з 4 липня, знайдено було 8 липня приблизно за кілометр від туристичного села Каровіньо повішеною на оливковому дереві. Зазначається, що замість мотузки дівчина використовувала простирадло.

Як повідомлялося, дівчина разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

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Теги: Італія МЗС українці смерть

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