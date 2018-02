Кайли Дженнер посвятила новую коллекцию косметики новорожденной дочке

На днях Кайли Дженнер представила свою новую линию косметики Weather Collection, которую посвятила новорожденного дочери Сторми

На днях Кайли Дженнер представила свою новую линию косметики Weather Collection, которую посвятила новорожденного дочери Сторми

Напомним, что 1 февраля младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой, подарив своему бойфренду дочь. Но девушка не собирается надолго пропадать с радаров и продолжает заниматься бизнесом – Кайли является владелицей очень успешной косметической марки.

В своем Instagram-аккаунте Дженнер показала подписчикам несколько новых продуктов из линейки Weather Collection: хайлайтеры, блески и помады для губ.

Но главными новинками стали тени «Calm Before the Storm» and «Eye of the Storm», названия которых посвящены дочери Кайли. В продажу новая линия косметики от Кайли Дженнер поступит уже 28 февраля, и, вероятно, поклонники девушки раскупят первые партии максимально быстро.

Напомним, что Кайли Дженнер стала самой богатой из сестер Кардашьян и установила рекорд в Instagram благодаря снимку новорожденной дочери