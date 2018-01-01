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    Кайли Дженнер посвятила новую коллекцию косметики новорожденной дочке

    На днях Кайли Дженнер представила свою новую линию косметики Weather Collection, которую посвятила новорожденного дочери Сторми
    Напомним, что 1 февраля младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой, подарив своему бойфренду дочь. Но девушка не собирается надолго пропадать с радаров и продолжает заниматься бизнесом – Кайли является владелицей очень успешной косметической марки. В своем Instagram-аккаунте Дженнер показала подписчикам несколько новых продуктов из
    • Сьогодні, 13:23
    • Розсилка
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    На днях Кайли Дженнер представила свою новую линию косметики Weather Collection, которую посвятила новорожденного дочери Сторми

    Напомним, что 1 февраля младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой, подарив своему бойфренду дочь. Но девушка не собирается надолго пропадать с радаров и продолжает заниматься бизнесом – Кайли является владелицей очень успешной косметической марки.

    В своем Instagram-аккаунте Дженнер показала подписчикам несколько новых продуктов из линейки Weather Collection: хайлайтеры, блески и помады для губ.

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    Но главными новинками стали тени «Calm Before the Storm» and «Eye of the Storm», названия которых посвящены дочери Кайли. В продажу новая линия косметики от Кайли Дженнер поступит уже 28 февраля, и, вероятно, поклонники девушки раскупят первые партии максимально быстро.

    Напомним, что Кайли Дженнер стала самой богатой из сестер Кардашьян и  установила рекорд в Instagram благодаря снимку новорожденной дочери

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