«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя

Розенко пояснив, як працює зі своєю дружиною телеведучою Оленою-Христиною Лебідь

Зазнав хейту, набрав вагу та отримав сиве волосся. Так ексміністр соціальної політики України Павло Розенко висловився про свою посаду та розповів, як заробляє на життя з дружиною телеведучою Оленою-Христиною Лебідь. Про це чиновник розповів в інтерв'ю для каналу «Власть vs Влащенко», повідомляє «Главком».

Павло Розенко розповів, що на посаді міністра він зазнав хейту. Розенко висловився про те, що він «вигріб», працюючи в Міністерстві соціальної політики. «Я вигріб все, що можна було вигрібсти з 2014 і 2019 років. І це були точно не кошти, не будинки. Я вигріб тільки плюс 30 кг ваги, сиве волосся, хейт. Все одно людям все погано, особливо якщо ти міністр соціальної політики. Я намагався і я робив багато для людей, я справді це робив, і це мене сьогодні заспокоює», – розповів чиновник.

Павло Розенко обіймав посаду міністра соціальної політики України фото з відкритих джерел

На питання, чим зараз ексміністр соціальної політики заробляє собі на життя, він відповів, що займається експертною діяльністю. Також Розенко пояснив, що він зі своєю дружиною телеведучою Оленою-Христиною Лебідь активно займається просуванням брендів у соціальних мережах. Разом із ведучою політик часто з’являється в її соцмережах.

«У нас зійшлися на певне ставлення до життя. Я проявляв себе як публічний політик. До речі, зараз у своїх соціальних мережах я все-таки веду більше професійну дискусію, а весь наш особистий контент викладає більше Христина», – прокоментував Розенко.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко працюють разом фото: Іnstagram/elena_kristina_lebed

Ексміністр заявив, що він й раніше займався публічною діяльністю. Зокрема, він зізнався, що свого часу виступав у театрі та був діджеєм на шкільних дискотеках. «Я в школі проводив дискотеки, був діджеєм. До цього часу це моє, умовно кажучи, хобі. Я слухаю дуже багато музики. Я займався в інституті, виступав в театрі і грав в КВК. І це мені дуже допомогло в публічному житті, мені дуже важко було скласти два слова. Школа студентського театру, виступів в КВК дали мені можливість вільно себе поводити, в тому числі і в політиці», – розповів ексміністр.

Павло Розенко розповів про стосунки з Оленою-Христиною Лебідь фото: Іnstagram/elena_kristina_lebed

Посадовець також прокоментував подружнє життя з Оленою-Христиною Лебідь. «Зараз отак зійшлися зорі, що моя друга половина, моя кохана людина, вона більш активна в публічному житті і більше показує наше спільне життя. Я просто щасливий в тому, що вона в мене є. Ми на одній хвилі. Вона розуміє мене, я розумію її. І ця гармонія в стосунках найкраща», – додав Розенко.

Нагадаємо, як колишній міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко виклав у Facebook фото з бежевими штанами та супроводив його жартівливим підписом про «лайфхак» на випадок раптової онлайн-наради, коли піджак залишився вдома.