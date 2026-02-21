Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ексміністр соціальної політики розповів, чим заробляє собі на життя
фото: Власть vs Влащенко/YouTube

Розенко пояснив, як працює зі своєю дружиною телеведучою Оленою-Христиною Лебідь 

Зазнав хейту, набрав вагу та отримав сиве волосся. Так ексміністр соціальної політики України Павло Розенко висловився про свою посаду та розповів, як заробляє на життя з дружиною телеведучою Оленою-Христиною Лебідь. Про це чиновник розповів в інтерв'ю для каналу «Власть vs Влащенко», повідомляє «Главком».

Павло Розенко розповів, що на посаді міністра він зазнав хейту. Розенко висловився про те, що він «вигріб», працюючи в Міністерстві соціальної політики. «Я вигріб все, що можна було вигрібсти з 2014 і 2019 років. І це були точно не кошти, не будинки. Я вигріб тільки плюс 30 кг ваги, сиве волосся, хейт. Все одно людям все погано, особливо якщо ти міністр соціальної політики. Я намагався і я робив багато для людей, я справді це робив, і це мене сьогодні заспокоює», – розповів чиновник.

Павло Розенко обіймав посаду міністра соціальної політики України
Павло Розенко обіймав посаду міністра соціальної політики України
фото з відкритих джерел

На питання, чим зараз ексміністр соціальної політики заробляє собі на життя, він відповів, що займається експертною діяльністю. Також Розенко пояснив, що він зі своєю дружиною телеведучою Оленою-Христиною Лебідь активно займається просуванням брендів у соціальних мережах. Разом із ведучою політик часто з’являється в її соцмережах.

«У нас зійшлися на певне ставлення до життя. Я проявляв себе як публічний політик. До речі, зараз у своїх соціальних мережах я все-таки веду більше професійну дискусію, а весь наш особистий контент викладає більше Христина», – прокоментував Розенко.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко працюють разом
Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко працюють разом
фото: Іnstagram/elena_kristina_lebed

Ексміністр заявив, що він й раніше займався публічною діяльністю. Зокрема, він зізнався, що свого часу виступав у театрі та був діджеєм на шкільних дискотеках. «Я в школі проводив дискотеки, був діджеєм. До цього часу це моє, умовно кажучи, хобі. Я слухаю дуже багато музики. Я займався в інституті, виступав в театрі і грав в КВК. І це мені дуже допомогло в публічному житті, мені дуже важко було скласти два слова. Школа студентського театру, виступів в КВК дали мені можливість вільно себе поводити, в тому числі і в політиці», – розповів ексміністр.

Павло Розенко розповів про стосунки з Оленою-Христиною Лебідь
Павло Розенко розповів про стосунки з Оленою-Христиною Лебідь
фото: Іnstagram/elena_kristina_lebed

Посадовець також прокоментував подружнє життя з Оленою-Христиною Лебідь. «Зараз отак зійшлися зорі, що моя друга половина, моя кохана людина, вона більш активна в публічному житті і більше показує наше спільне життя. Я просто щасливий в тому, що вона в мене є. Ми на одній хвилі. Вона розуміє мене, я розумію її. І ця гармонія в стосунках найкраща», – додав Розенко.

Нагадаємо, як колишній міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко виклав у Facebook фото з бежевими штанами та супроводив його жартівливим підписом про «лайфхак» на випадок раптової онлайн-наради, коли піджак залишився вдома.

Читайте також:

Теги: Павло Розенко міністр Міністерство соціальної політики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд готує пенсійну реформу, яку може стартувати цього або наступного року
Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі
26 сiчня, 09:46
Анастасія Федорова потрапила в аварію через ями на мосту у столиці
«Ледь вціліли». Дружина міністра Федорова потрапила в ДТП з донькою
16 лютого, 12:40
Кличко від імені киян подякував полякам за допомогу під час подолання енергетичної кризи
Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності
23 сiчня, 15:04
Лише у січні на енергетику Києва було здійснено чотири масштабні атаки
Київ після атаки РФ без світла, води та тепла: що відомо на цей час
24 сiчня, 19:31
Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан
У Києві вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка впала біля багатоповерхівок
24 сiчня, 21:48
За словами Гіркіна, під виглядом перемир’я Україна нібито свідомо затягує час, розраховуючи перемогти у війні на виснаження
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
31 сiчня, 17:33
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
1 лютого, 20:35
Шмигаль зазначав, що були розвантажені блоки атомних електростанцій
Енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою
1 лютого, 18:46
Чеський прем’єр висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться
Прем’єр Чехії назвав політика, через якого війна в Україні не закінчилася 2022 року
7 лютого, 21:48

Шоу-біз

Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя
«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки
Дзідзьо показав кадри мами до дня її народження та розповів про свою мрію
Дзідзьо показав кадри мами до дня її народження та розповів про свою мрію
Співачка Lely45 відвідала фронт та написала пісню для морпіхів 36-ї бригади ЗСУ (відео)
Співачка Lely45 відвідала фронт та написала пісню для морпіхів 36-ї бригади ЗСУ (відео)

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua