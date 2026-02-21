Головна Скотч Шоу-біз
Повалій пояснила, чому Росії конче потрібно захопити Київ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Співачка-путіністка вважає своєю місією творення та возз’єднання слов’янських народів
Співачка-втікачка шкодує за своїм маєтком в Києві, заради нього вона готова, аби Україна перестала існувати

Співачка-зрадниця, екснардепка від «Партії регіонів» Таїсія Повалій заявила, що їй дуже треба, аби Київ став російським. Про це вона сказала у інтерв’ю російським пропагандистам, інформує «Главком».

«Мені дуже треба, щоб Київ був наш. Російський. Там арештований мій дім», – заявила Повалій.

Співачка-путіністка також додала, вважає своєю місією творення та возз’єднання слов’янських народів.

«Я вважаю, що основа слов’янських людей – це доброта. Коли ми возз’єднаємося, коли в родину нашу повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія і Велика Росія. Тоді восторжествує на всю нашу планету добро», – заявила артистка.

Такого потоку єресі не витримав навіть ведучий. Він зауважив, що саме за такі слова Таїсію Повалій на Батьківщині не лише позбавили будинку, а й засудили на 10 років із конфіскацією майна за колабораціонізм.

Таїсія Повалій – колишня народна артистка України та співачка, яка давно працює в Росії. З початку повномасштабного вторгнення почала вести активну проросійську політичну діяльність та підтримала РФ, отримавши російське громадянство. Відома як путіністка та пропагандистка.

Раніше «Главком» розповідав про те, як народна артистка України Катерина Бужинська зізналася, що багато років тому могла потрапити в російський шоубізнес, однак тоді їй завадила це зробити співачка Таїсія Повалій.

Також українська продюсерка Анжела Норбоєва розповіла про початок кар'єри путіністки Таїсії Повалій та згадала, як платила їй гроші, аби вона співала, як бек-вокалістка на концертах. Продюсерка розкрила гонорари тоді маловідомої співачки та розповіла про  старт її кар'єри. 

