Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
На минулому домашньому Євробаченні у Відні Австрія отримала нуль балів
фото: Eurovision World

19-річний співак підкорив публіку своїм танцювальним треком

Cosmó з піснею Tanzschein («Ліцензія на танці») представить Австрію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Vienna Calling – Wer singt für Österreich?

У фіналі змагалися дванадцять учасників. Після кожного виступу артисти отримували відгуки від журі, що складалося з трьох осіб. Спочатку до складу журі мали увійти австрійська акторка Кароліна Атанасіадіс, німецький комік Елтон і представник Швейцарії на Євробаченні 2019 Лука Хенні. Однак через сильні снігопади Елтон і Хенні не змогли приїхати до Відня. Їх замінили Ерік Папілая та минулорічний переможець JJ.

Остаточний результат визначався на основі комбінації голосів 44 журі та телеглядачів. Серед відомих членів журі були українська співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016, та Міхаель Шульте, який представляв Німеччину на конкурсі 2018 року.

Перемогу здобув 19-річний Cosmó з піснею Tanzschein. Журі поставило його на друге місце, однак у глядацькому голосуванні він став першим, що в підсумку забезпечило йому загальну перемогу.

П'ятірка найкращих виглядає так: 

  1.  Cosmó – Tanzschein 22 бали
  2. Lena Schaur – Painted Reality 20 балів
  3. Bamlak Werner – We Are Not Just One Thing 14 балів
  4. Kayla Krystin – I brenn 14 балів
  5. Nikotin – Unsterblich 11 балів

Виступ представника Австрії на Євробаченні-2026: Cosmó – Tanzschein («Ліцензія на танці»)

Cosmó – 19-річний співак, народжений у Будапешті в родині угорки та німця, який нині мешкає у Відні. Після перемоги у нацвідборі він наголосив, що сприймає можливість представляти Австрію на міжнародній арені дуже серйозно. Водночас артист із притаманною йому іронією зауважив, що участь у Євробаченні бачить як другу цивільну службу – маючи на увазі свій попередній досвід волонтерства в Caritas, але додаючи, що цього разу виклик буде ще масштабнішим.

Його конкурсна пісня Tanzschein – електропоп-номер німецькою мовою, стилістично близький до звучання Rian та Bilderbuch. Композиція стала однією з шести німецькомовних заявок у відборі й зрештою виборола перемогу. За словами Cosmó, він написав пісню для своєї мами – і навіть святкував тріумф, танцюючи з нею під Tanzschein на домашній кухні.

Нагадаємо, Греція зробила вибір пісні для Євробачення. Тріумфатором вечора Sing For Greece 2026 став Akylas, який здобув переконливу перемогу з піснею Ferto. Артист отримав максимальні бали від усіх трьох складових голосування – грецьких журі, міжнародних експертів і глядачів

До слова, Хорватію представлять майже тезки української виконавиці Leleka. Lelek з піснею Andromeda («Андромеда») вирушать до Відня від своєї країни. 

