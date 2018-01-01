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    Кайли Дженнер установила рекорд в Instagram благодаря снимку новорожденной дочери

    Аккаунт Кайли обошел по популярности все семейство Кардашьян, а также Криштиану Роналду и Бейонсе
    Снимок Сторми, который Кайли выложила в сеть, привлек внимание рекордного количества пользователей интернета. Дебютное фото новорожденной дочери, на котором запечатлена ее маленькая ручка и часть личика, Кайли Дженнер выложила в Instagram менее 24 часов назад. Никаких пространных подписей - лишь имя малышки. «Как мило», «Лучшее
    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    Аккаунт Кайли обошел по популярности все семейство Кардашьян, а также Криштиану Роналду и Бейонсе

    Снимок Сторми, который Кайли выложила в сеть, привлек внимание рекордного количества пользователей интернета.

    Дебютное фото новорожденной дочери, на котором запечатлена ее маленькая ручка и часть личика, Кайли Дженнер выложила в Instagram менее 24 часов назад. Никаких пространных подписей - лишь имя малышки. «Как мило», «Лучшее фото» - тут же посыпались комментарии от многочисленных подписчиков Кайли.

    А затем и лайки: на данный момент их количество уже близится к 15 миллионам, что для Instagram абсолютный рекорд.

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    Напомним, что 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой на этой неделе. Отцом ребенка стал ее возлюбленный рэпер Трэвис Скотт.  О радостном событии Дженнер сообщила сама спустя три дня после появления ребенка на свет.

    Джерело: Esquire

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