Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вперше Наомі Кемпбелл зустрілася з Джеффрі Епштейном у 2001 році
Кемпбелл підтримувала Епштейна після його затримання за зґвалтування неповнолітніх

Британська супермодель і акторка Наомі Кемпбелл мала зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном. Ім’я моделі неодноразово згадується у файлах Епштейна. Про це пише «Главком» із посиланням Dailymail.

Повідомляється, що Наомі Кемпбелл неодноразово відвідувала вечірки Джеффрі Епштейна та запрошувала його на своє день народження. Зазначається, що модель продовжувала спілкування з фінансистом навіть після того, як його засудили за сексуальні злочини проти неповнолітньої дівчини. Водночас зазначається, що публічно Кемпбелл заявляла, що поведінка Епштейна є неприпустимою. Вона говорила: «Коли я почула, що він зробив, мене аж нудило... Я підтримую жертв».

Вперше Наомі Кемпбелл зустрілася з Джеффрі Епштейном на дні народження моделі у 2001 році в Сен-Тропе. На цей захід Кемпбелл покликав її хлопець Флавіо Бріаторе, там вона й познайомилася з Епштейном. Вже у 2004 році Джеффрі Епштейн відвідав день народження Наомі Кемпбелл. У 2010 році їх бачили в Каннах та на вечірці бренду Dolce & Gabbana.

Наомі Кемпбелл познайомилася з Епштейном у Сен-Тропе у 2001 році. Ештейн на фото у бузковому одязі
Наомі Кемпбелл познайомилася з Епштейном у Сен-Тропе у 2001 році. Ештейн на фото у бузковому одязі
Загалом спілкування Наомі Кемпбелл з Джеффрі Епштейном описують взаємними запрошеннями на вечірки, дні народження та листуваннями. Також у файлах згадується те, як Наомі Кемпбелл просила Епштейна надати їй його літак та неодноразово йому дзвонила. «Будь ласка, негайно зателефонуй Наомі», – йдеться в одному з повідомлень від 2015 року.

Відомо про ще одне листування акторки з фінансистом, де вона заявила про бажання його побачити. «Я хочу побачити Джеффрі… він їде до Марокко?» – писала Кемпбелл. Також зазначається, що Наомі Кемпбелл хотіла продемонструвати Епштейну її колекцію купальників для Victoria's Secret. «Привіт, це Наомі. Хотіла б дізнатися, коли я можу поговорити з Джеффрі щодо моєї лінії купальників для зустрічі з VS», – писала Кемпбелл Епштейну.

Проте, що Наомі Кемпбелл відвідувала сумнозвісні вечірки Епштейна підтверджували дві жертви злочинця та його близьке оточення. Кемпбелл в цьому оточенні називали «чорною пантерою».

Нагадаємо, як принцеса Швеції Софія, дружина принца Карла Філіпа публічно прокоментувала її зв'язок з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Принцеса дала коментар пресі під час молодіжного заходу у театрі. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях.

Також повідомлялося, що чергова хвиля оприлюднення документів Міністерства юстиції США у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна викликала резонанс через згадки світових лідерів, бізнес-гігантів та зірок шоубізнесу. Хоча наявність імені в списках не є прямим доказом провини, оприлюднені листування та фотографії ставлять під сумнів попередні заяви багатьох публічних осіб. 

Теги: Епштейн модель акторка скандал шоубіз

