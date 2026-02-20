Головна Скотч Шоу-біз
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Австрія входить до десятки найкращих країн в історії конкурсу, маючи у своєму активі три перемоги
фото: Eurovision World

Країна не хоче повторити долю домашнього Євробачення у 2015 році, де вона отримала нуль балів

Країна-господарка Євробачення-2026, Австрія, проведе свій національний відбір, де визначить заявку на конкурсі у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Австрія дебютувала на Євробаченні у 1957 році й за свою історію пережила як невдачі, так і великі тріумфи. Першу перемогу країні приніс Udo Jürgens у 1966 році, а справжнє відродження настало у XXI столітті завдяки перемогам Conchita Wurst у 2014 році та JJ у 2025 році. Попри кілька періодів відсутності та часті низькі результати, Австрія регулярно бере участь у конкурсі

Профіль Австрії на конкурсі 

Кількість виступів: 57

Дебют країни: 1957 рік (Bob Martin – Wohin, kleines Pony?)

Найкращий результат: перше місце (Udo Jürgens – Merci Chérie, 1966 рік; Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix, 2014 рік; JJ – Wasted Love, 2025 рік)

Минулорічний результат: перемога (JJ – Wasted Love)

Деталі австрійського відбору на Євробачення

Австрія кілька разів відмовлялася від участі в Євробаченні з різних причин. У 1969 році країна не поїхала на конкурс через незгоду з проведенням шоу в Іспанії, якою тоді керував диктатор Франко. У 1970-му мовник утримався від участі через суперечки навколо системи голосування після чотиристоронньої нічиєї роком раніше. Також Австрія пропускала окремі роки у 1990-х через низькі результати та фінансові міркування, пов’язані з правилами кваліфікації й витратами на участь.

Останнє століття результати країни йдуть хвилями: у першій половині австрійці спершу мали два непроходи, потім - перемогу. З 2016 року спостерігалася тенденція, що Австрія тричі поспіль потрапляє до фіналу, а тричі – ні. Однак вона не підтвердиться у 2026-му, адже завдяки перемозі JJ австрійський представник виступить одразу в фіналі. 

Національним відбором цього року є Vienna Calling – Wer singt für Österreich? Востаннє країна проводила його у 2016 році, і тоді він їй приніс високе 13-те місце від франкомовної співачки Zoë. У більшості ж випадків вибір представників відбувався внутрішнім шляхом. 

Порядок виступів фіналістів Vienna Calling – Wer singt für Österreich? буде таким: 

  1. Anna-Sophie – Superhuman
  2. Sidrit Vokshi – Wenn ich rauche
  3. Kayla Krystin – I brenn
  4. Reverend Stomp – Mescalero Ranger
  5. Bamlak Werner – We Are Not Just One Thing
  6. Philip Piller – Das Leben ist Kunst
  7. Nikotin – Unsterblich
  8. David Kurt – Pockets Full of Snow
  9. Julia Steen – Julia
  10. Frevd – Riddle
  11. Lena Schaur – Painted Reality
  12. Cosmó – Tanzschein

Оцінювання виступів на національному відборі Австрії відбуватиметься за змішаною системою голосування. Для цього організатори залучили спеціальну міжнародну фахову бригаду журі у складі 43 експертів. Як і на самому Євробаченні, журі визначатиме 50% підсумкового результату.

Іншу половину голосів сформує глядацьке голосування. Під час ефіру телеглядачі зможуть підтримати свого фаворита за допомогою телефонного дзвінка або SMS.

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот. 

№1. Frevd – Riddle («Загадка»)

Frevd – це загадковий австрійський гурт із п’яти учасників, які виступають у масках і зберігають повну анонімність. Назва колективу вимовляється як «Фройд» і відсилає до постаті Зигмунда Фройда, ідеями якого надихаються музиканти.

На відбір вони подали пісню Riddle – похмуру, рокову композицію з масовим звучанням, розраховану на широку аудиторію. Кліп на пісню виконаний у стилі горору, а головну роль у ньому зіграв австрійський актор Bernhard Schir, відомий за серіалом Vorstadtweiber.

Попри анонімність, Frevd уже привернули значну увагу фанів і стали фаворитами серед європейських та місцевих шанувальників. Самі музиканти заявили про свої амбіції прямо: вони беруть участь у відборі з єдиною метою – перемогти.

№2. Kayla Krystin – I brenn («Я палаю»)

Kayla Krystin – австрійська співачка з Тіролю, яка бере участь у національному відборі з піснею I brenn. Її композиція є емоційною баладою, виконаною на тірольському діалекті, що вирізняє її серед інших конкурсних заявок і підкреслює регіональну автентичність виконавиці.

Раніше Kayla Krystin працювала переважно в жанрі англомовного кантріпопу, однак для відбору на Євробачення вирішила змінити підхід і представити пісню рідною говіркою. Поза сценою вона працює асистенткою стоматолога, а участь у конкурсі розглядає як можливість для розвитку музичної кар’єри. За словами співачки, вона хоче використати цей шанс як трамплін і готова скористатися всіма можливостями, які може відкрити конкурс.

№3. Nikotin – Unsterblich («Безсмертний»)

Nikotin – австрійський виконавець, який бере участь у національному відборі з піснею Unsterblich. Його стиль – це поєднання glam-рокової естетики, поп-мелодійності та яскравого сценічного образу, що робить артиста помітним серед конкурентів. Композиція вирізняється драйвом і претендує на статус масштабного сценічного номера.

Помітний крок у кар’єрі Nikotin зробив три роки тому з треком 1010 – саме після цього релізу він отримав можливість виступити на розігріві у Robbie Williams під час престижного Ski-Opening у Шладмінгу. Такий досвід великої сцени став для нього важливим професійним етапом.

За розвиток кар’єри виконавця відповідає менеджер Horst Bork – людина, яка свого часу працювала з культовим австрійським артистом Falco. І цей факт не випадковий: у творчому позиціонуванні Nikotin відчувається прагнення продовжити традицію харизматичних австрійських поп-рок зірок, здатних підкорювати як національну, так і міжнародну аудиторію.

Фінал Vienna Calling – Wer singt für Österreich? розпочнеться о 21:15. Переглянути його можна на телеканалі мовника ORF або офіційному каналі Євробачення. 

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
