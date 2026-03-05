Харчишин переспівав хіт «Вже не сам» і записав кліп у консервній банці

Прем'єра композиції відбулася 2003 року, а зараз вона отримала друге дихання

Гурт «Друга Ріка» записав відеокліп «Вже не сом» – іронічний рімейк свого легендарного хіта «Вже не сам», який вийшов у 2003 році. Гурт долучився до збору коштів на підтримку Головного управління розвідки, мета – зібрати 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони та серверне обладнання. Тож заради підтримки благодійного збору колектив представив римейк хіта, а також оновлений кліп, де з'явилися відомі гумористи Марк Куцевалов, Артем Дамницький і «Бампер та Сус».

«Я пам’ятаю наші перші репетиції. Ми дуже ретельно готувалися до зйомок кліпу, ще за місяць до початку виїжджали на Дніпро, оглядали локацію. Валерій пірнав, а я ловив його у воді – був таким собі імпровізованим рибалкою. Найдовше Харчишин пробув під водою майже три хвилини. Валерій вчився бути сомом, і це було дуже цікаво й захопливо. Мене щиро здивувало це перевтілення – у нього все вийшло», – з гумором відповідає про підготовку до зйомок Марк Куцевалов, який зіграв ведучого новин.

У центрі ролика «Вже не сом» – ліричний герой, який проходить шлях внутрішньої трансформації. За сюжетом, саме на цьому озері у 1976 році нібито впіймали найбільшого сома в історії Києва. Подейкують, що той самий рибалка був у чорній косусі – такій самій, у якій у ролику з’являється фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.

«Пісня «Вже не сом» допомагає зібрати кошти для ГУР – мета 15 млн грн. Вона набула нових сенсів і має виконати своє пряме призначення. Кожен нормальний гурт, який давно на сцені, має самокритику й спокійно ставиться до таких експериментів», – зазначає лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.

Події розгортаються у відкритій консервній банці, в якій грає гурт. Це рибний маніфест і символ виходу за нав’язані рамки – жест свободи та відмови від звичних форм.

Кампанія приурочена до масштабного шоу «Я є! 30 років» та туру гурту, старт якого відбудеться 8 березня в Палаці Спорту, і має на меті зібрати кошти на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання. Доєднатися до збору та зробити донат можна за посиланням.