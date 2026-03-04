Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Гурт «Друга Ріка» анонсував шоу до 30-річчя гурту з метою збору для ГУР

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Друга ріка» виступить у Палаці спорту на концерті, присвяченому 30-річчю гурта
фото: пресслужба гурту «Друга ріка»

«Друга ріка» представить новий альбом на ювілейному шоу

Гурт «Друга ріка» влаштовує благодійне шоу до свого 30-річчя. На концерті з’являться не лише неочікувані дуети, глядачі зможуть долучитися до головної мети заходу – збору для ГУР. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу гурту «Друга ріка».

8 березня 2026 року рок-гурт відзначить свій ювілей у Палаці Спорту, який називається «Я є!». Головна мета шоу – збір сумою 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання для ГУР МО України. Долучитись до збору можна, придбавши квиток, частина прибутку піде на підтримку благодійного збору. Також можна підтримати збір донатом.

Гурт «Друга ріка» анонсував шоу до свого 30-річчя
Гурт «Друга ріка» анонсував шоу до свого 30-річчя
фото: пресслужба гурту «Друга ріка»

На ювілейному концерті «Друга ріка» презентує новий альбом. За словами лідера гурту Валерія Харчишина, цей альбом розпочне наступну сторінку гурту. 

8 березня 2026 року рок-гурт «Друга ріка» відзначить свій ювілей
8 березня 2026 року рок-гурт «Друга ріка» відзначить свій ювілей
фото: пресслужба гурту «Друга ріка»

«У цю негоду, в один із найскладніших періодів для кожного з нас, ми хочемо подарувати вам трохи тепла. Це шоу – про підтримку, близькість і про майбутнє, яким би воно не було. І воно обов’язково стане світлим та щасливим, бо ми творимо його разом. Ми з вами об’єднаємося, зустрінемося на концерті, обіймемося під музику й відчуємо це тепло. Подаруємо одне одному посмішки, відчуття радості та частинку музики – частинку доброї «Другої Ріки». Згадаємо минуле й із надією подивимося в майбутнє», – прокоментував Владислав Харчишин.

Нагадаємо, музичний виконавець Валерій Харчишин пригадав дует гурту «Дуга ріка» з ексучасницею «ВІА Гри» Вірою Брежнєвою. Також він прокоментував громадянську позицію артистки.

Також повідомлялося, лідер українського гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, що мав стосунки з журналісткою та блогеркою Яніною Соколовою. За словами артиста, вони з Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, оскільки «у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності». Наразі ці стосунки завершені.

Читайте також:

Теги: столиця сцена Валерий Харчишин шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтин Темляк відмовився від нагороди кінопремії «Золота дзиґа»
Кіноакадемія внесла зміни до «Золотої Дзиґи» після скандалу з актором Костянтином Темляком
5 лютого, 15:27
Артистка Лілія Сандулеса перебувала у шлюбі зі співаком Іво Бобулом
Лілія Сандулеса зізналася, чому зробила аборт у шлюбі з Іво Бобулом
9 лютого, 18:24
Шанувальники позитивно оцінили образ Ірини Білик
Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі
17 лютого, 15:39
Тривога у Києві тривала 33 хвилини
У Києві лунали вибухи: столиця потрапила під атаку балістики
8 лютого, 18:10
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона», січень 2026 року
Як киянам отримати 40 тис. грн допомоги після затоплення квартири: рішення Київради
10 лютого, 15:47
Наприкінці 2025 року Держаудитслужба завершила перевірку діяльності Департаменту, за результатами якої було висунуто вимогу щодо усунення порушень
У Департаменті економіки КМДА проходить вилучення документів: що шукають правоохоронці
16 лютого, 15:59
20 лютого Сінді Кроуфорд відзначала 60-річчя
Сінді Кроуфорд відсвяткувала 60-річчя: модель показалася з найріднішими (фото)
25 лютого, 10:45
Голова КМВА послизнувся та впав біля мерії столиці
Ткаченко розповів про курйозну розмову з Кличком про лід (відео)
26 лютого, 13:54
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10

Шоу-біз

Гурт «Друга Ріка» анонсував шоу до 30-річчя гурту з метою збору для ГУР
Гурт «Друга Ріка» анонсував шоу до 30-річчя гурту з метою збору для ГУР
Dami Im напророкувала. Визначилася заявка Австралії на Євробаченні
Dami Im напророкувала. Визначилася заявка Австралії на Євробаченні
День народження Івасюка. Софія Ротару опублікувала романтичне фото з подякою
День народження Івасюка. Софія Ротару опублікувала романтичне фото з подякою
У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026
У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026
Фурейра по-німецьки. Стало відомо, хто виступить від Німеччини на Євробаченні у Відні
Фурейра по-німецьки. Стало відомо, хто виступить від Німеччини на Євробаченні у Відні
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua