Гурт «Друга Ріка» анонсував шоу до 30-річчя гурту з метою збору для ГУР

«Друга ріка» представить новий альбом на ювілейному шоу

Гурт «Друга ріка» влаштовує благодійне шоу до свого 30-річчя. На концерті з’являться не лише неочікувані дуети, глядачі зможуть долучитися до головної мети заходу – збору для ГУР. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу гурту «Друга ріка».

8 березня 2026 року рок-гурт відзначить свій ювілей у Палаці Спорту, який називається «Я є!». Головна мета шоу – збір сумою 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання для ГУР МО України. Долучитись до збору можна, придбавши квиток, частина прибутку піде на підтримку благодійного збору. Також можна підтримати збір донатом.

Гурт «Друга ріка» анонсував шоу до свого 30-річчя фото: пресслужба гурту «Друга ріка»

На ювілейному концерті «Друга ріка» презентує новий альбом. За словами лідера гурту Валерія Харчишина, цей альбом розпочне наступну сторінку гурту.

8 березня 2026 року рок-гурт «Друга ріка» відзначить свій ювілей фото: пресслужба гурту «Друга ріка»

«У цю негоду, в один із найскладніших періодів для кожного з нас, ми хочемо подарувати вам трохи тепла. Це шоу – про підтримку, близькість і про майбутнє, яким би воно не було. І воно обов’язково стане світлим та щасливим, бо ми творимо його разом. Ми з вами об’єднаємося, зустрінемося на концерті, обіймемося під музику й відчуємо це тепло. Подаруємо одне одному посмішки, відчуття радості та частинку музики – частинку доброї «Другої Ріки». Згадаємо минуле й із надією подивимося в майбутнє», – прокоментував Владислав Харчишин.

Нагадаємо, музичний виконавець Валерій Харчишин пригадав дует гурту «Дуга ріка» з ексучасницею «ВІА Гри» Вірою Брежнєвою. Також він прокоментував громадянську позицію артистки.

Також повідомлялося, лідер українського гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, що мав стосунки з журналісткою та блогеркою Яніною Соколовою. За словами артиста, вони з Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, оскільки «у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності». Наразі ці стосунки завершені.