«Зі мною таке вперше». На тлі розставання з Харчишиним Яніна Соколова заговорила про зраду

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Тривалий час знаменитості приховували свій роман
фото: колаж Главком

Журналістка опублікувала відвертий допис, який багато хто вважає відповіддю музиканту

Блогерка Яніна Соколова зізналась, що за 41 рік життя її довіру зрадила лише одна людина. Відверта публікація без конкретних імен з'явилась лише через добу після гучної заяви фронтмена гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина. Музикант підтвердив чутки, що вони з Соколовою мали роман, але нещодавно розійшлись. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Яніни Соколової.

«Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це трапляється у мене з жінками… Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно практика для мене не часта. Принаймні зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1000 км. Або коли сидять в окопі», – зазначила Соколова.

Журналістка наголосила, що останніми днями вона думає про те, що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили.

«Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль. Ми живемо в складний час. Кожен з нас у боротьбі із війною і з самими собою. Але дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем не дає мені відповіді на просте питання: чому», – написала Соколова.

Блогерка порадила всім, хто почує себе емоційно недобре, звернутися до психолога. Соколова дала пораду: «Якщо сидить образа, бажання помсти і сатисфакції подумайте над тим з чого все починалося. І заради чого. Не зраджуйте довіри тих, кого любите. Бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному».

На відміну від публікації Валерія Харчишина, в якому є спільна світлина, свій допис Яніна Соколова доповнила фотографією, на якій позує одна. Чимало користувачів Facebook запитали в блогерки, чи не про фронтмена гурту «Друга Ріка» слова про зраду. Втім, відповідати Яніна не стала. Хоча на один коментар відреагувала. Але він був про жіночу дружбу.

Яніна Соколова відповіла лише на один коментар
Яніна Соколова відповіла лише на один коментар
скриншот: Facebook/yanina.sokolova

Здебільшого підписники та відвідувачі сторінки Соколової підтримали її в коментарях. Втім, деякі висловили думку, що Яніна не пара Валерію.

Користувачі Facebook активно обговорюють публікацію Соколової
Користувачі Facebook активно обговорюють публікацію Соколової
скриншоти: Facebook/yanina.sokolova

Зазначимо, напередодні Харчишин заявив, що вони свідомо публічно не оголошували про стосунки, бо у кожного були власні справи. І в їхньому випадку особисте життя не потребувало медійності. Також на той час пара уникала цієї теми, аби не підживлювати «жовті» заголовки в пресі.

«Доволі тривалий період нашого життя, ми з Яніною перебували у стосунках. Наразі, за згодою сторін, наші стосунки було припинено. Не хотілося саме у такий спосіб оголошувати про стосунки, ба більше – про їхнє припинення. Тому, я перманентно натякав на свою відвертість у текстах, зокрема у пісні «Залишаю дім» гурту «Друга Ріка», яку вважаю фінальним акордом цієї історії. Прошу медійників та усіх зацікавлених осіб, з повагою ставитися до заяви та нашого приватного життя, відтак, більше не повертатися до вкрай важкої теми», – написав напередодні Валерій Харчишин.

Валерій Харчишин та Яніна Соколова
Валерій Харчишин та Яніна Соколова
фото: Facebook/valeriy.kharchyshyn

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Катерина Бужинська озвучила проблеми, які їй створила її колега по сцені Наталія Бучинська Водночас співачка Наталія Могилевська показалась в обіймах музичної виконавиці Lely45 (Лілу45).

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
