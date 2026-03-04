Головна Скотч Шоу-біз
Dami Im напророкувала. Визначилася заявка Австралії на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Австралія вирішила четвертий рік поспіль відмовитися від національного відбору та обрати представника внутрішнім відбором
фото: соціальні мережі

Австралію вперше за п'ять років представить соло-виконавиця

Delta Goodrem з піснею Eclipse («Затемнення») представить Австралію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Австралії на конкурсі 

Кількість виступів: 10

Дебют країни: 2015 рік (Guy Sebastian – Tonight Again, п'яте місце)

Найкращий результат: друге місце (Dami Im  – Sound of Silence, 2016 рік)

Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Go-Jo – Milkshake Man)

Хто міг представити Австралію?

Фанати конкурсу активно будували теорії щодо того, кого Австралія відправить на Євробачення, адже цього року країна проводила закритий відбір. Найпопулярніша версія стосувалася Dami Im – представниці Австралії на Євробаченні-2016, де вона посіла друге місце, поступившись Джамалі. Додаткової інтриги додавало те, що минає рівно 10 років із моменту її участі, а сама співачка натякала у соцмережах на щось особливе до ювілею.

Утім, згодом артистка прямо заявила, що не планує повертатися на конкурс, оскільки зосереджена на сім’ї та вихованні дитини. Анонсованим сюрпризом виявився ремікс її конкурсної пісні Sound of Silence, записаний разом із гуртом Electric Fields, який представляв Австралію на Євробаченні-2024.

Водночас Dami Im зізналася, кого саме хотіла б бачити представницею країни на конкурсі. Вона назвала ім'я Дельти Гудрем – і саме її обрав мовник для участі в Євробаченні у Відні з піснею Eclipse («Затемнення»)

Пісня представниці Австралії на Євробаченні-2026: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

Дельта Гудрем – одна з найуспішніших австралійських артисток XXI століття, співачка, авторка пісень, музикантка й телевізійна особистість із Сіднея. Свою кар’єру вона розпочала дуже рано: вже у 15 років підписала контракт із Sony Music, а у 2003-му випустила дебютний альбом Innocent Eyes. Платівка очолювала австралійський чарт 29 тижнів (із перервами) та стала однією з найпродаваніших в історії країни.

Її міжнародний прорив стався завдяки синглу Lost Without You, який очолив австралійський чарт і потрапив до топ-10 у Великій Британії. За роки на сцені Гудрем випустила низку альбомів і синглів, які ставали №1 в Австралії, продала мільйони копій по всьому світу, працювала тренеркою у The Voice Australia, виступала в театрі та на телебаченні. Вона є лауреаткою премій ARIA та World Music Awards, а також має державну відзнаку – звання члена Ордену Австралії. 

На Євробаченні виконавиця представить композицію Eclipse – поп-баладу з елементами оркестрового звучання та сучасної продакшн-естетики. У центрі пісні – тема внутрішньої боротьби, подолання сумнівів і віднайдення власного світла навіть у періоди темряви. Текст побудований як особиста сповідь, що поступово переростає у потужний емоційний приспів із драматичною кульмінацією.

Нагадаємо, що Болгарія обрала пісню для Dara на Євробаченні-2026. Вона виконає Bangaranga («Бешкетниця») у Відні. 

До слова, Німеччина вперше за дев'ять років відправила на Євробачення соло-виконавицю. Sarah Engels з піснею Fire («Вогонь») представить Німеччину на Євробаченні-2026 у Відні.

