День народження Івасюка. Софія Ротару опублікувала романтичне фото з подякою

Артистика показала рідкісне фото з Володимиром Івасюком

Співачка Софія Ротару згадала про видатного українського музиканта, композитора та поета Володимира Івасюка. Співачка опублікувала сторис на своїй сторінці в Instagram та подякувала композитору. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Софії Ротару.

4 березня відзначається 77-річчя з дня народження Володимира Івасюка. Саме в цей день Софія Ротару звернулася до композитора та подякувала йому за пісні, які вона виконувала на сцені свого часу. «Володимир Івасюк. Дякую тобі за дружбу й пісні» – написала Ротару в сторис.

Софія Ротару звернулася до Володимира Івасюка фото: Іnstagram/sofiarotaru.official

Свою публікацію Софія Ротару доповнила світлиною з Володимиром Івасюком. На фото співачка та композитор сидять разом на галявині на тлі гір.

Володимир Івасюк писав пісні для Софія Ротару фото: ivasyuk.org.ua

Свого часу Софія Ротару зустрілася з Володимиром Івасюком, вони познайомилися на зйомках фільму «Червона рута» в 1971 році. Згодом Івасюк почав писати пісні для Софії Ротару, саме він навернув її до естради. Репертуар, який написав для співачки Володимир Івасюк, стали популярними. Серед пісень співачки, написаних Івасюком її хіти «Червона Рута», «Водограй», «Балада про мальви», «Я твоє крило» тощо.

У 1977 році вийшов альбом зі студійними піснями під «Пісні Володимира Івасюка співає Софія Ротару» фото з відкритих джерел

У 1977 році вийшов альбом зі студійними піснями під назвою «Пісні Володимира Івасюка співає Софія Ротару». Цей альбом містить різноманітні пісні Володимира Івасюка, які виконує Ротару та інші композиції.

Як повідомляє «Главком» 4 березня, виповнюється 77 років від дня народження славетного буковинця, Героя України Володимира Івасюка. Доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. За таке коротке життя він написав майже 150 пісень, а ще – камерні твори, симфонічні сюїти, музику до театральних спектаклів. Був професійним лікарем, неординарним живописцем. Грав на скрипці, фортепіано, гітарі, віолончелі.

Нагадаємо, народний артист України та композитор Олександр Злотник заявив, що мовірною причиною вбивства легендарного українського музиканта Володимира Івасюка могли бути гроші та шантаж. На думку Олександра Злотника, Володимир Івасюк не міг вчинити самогубство, тож він відкинув цю версію. За його словами, Івасюк мав певні психологічні проблеми.