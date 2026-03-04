У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026

Dara отримує в коментарях багато хейту від болгар, яким не подобається ані співачка, ані її пісня

Над композицією для головного музичного конкурсу Європи працював відомий грецький композитор

Болгарська співачка Dara виконає пісню Bangaranga («Бешкетниця») на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Болгарії на конкурсі Кількість виступів: 14 Дебют країни: 2005 рік (Kaffe – Lorraine, непрохід до фіналу) Найкращий результат: друге місце (Kristian Kostov – Beautiful Mess, 2017 рік) Минулорічний результат: не брала участь

Вибір артистки

Dara (справжнє ім'я – Дарина Йотова) отримала право представляти Болгарію на конкурсі після перемоги в частині національного відбору, яка визначала ім'я артиста, який поїде до Відня. Вона стала першою і за голосами журі, і за голосами глядачів, тому і виборола право виступити на Євробаченні.

Щоправда, після її перемоги розгорівся суттєвий скандал. Dara виконала під час відбору одним із її найвідоміших хітів – композицію Thunder. Незважаючи на успіх пісні в чартах, значна частина аудиторії та користувачів соцмереж звинуватила співачку в корупції та підкупі журі. Обурення глядачів було настільки масштабним, що в мережі почали ширитися чутки про фальсифікацію результатів голосування. Сама артистка в ефірі ранкового шоу на bTV зізналася, що негативні коментарі «вбили та розчавили» її бажання їхати на конкурс, а найбільшою образою для неї стала недовіра до її таланту. Співачка навіть хотіла відмовитися від участі, але прийняла рішення лишитися.

Вибір пісні

Другим етапом відбору стала робота над композицією, з якою Йотова поїде до Австрії. Ще кілька тижнів тому стало відомо, що одним з композиторів буде Дімітріс Контопулос. Він свого часу входив до так званої Dream Team одіозного російського підсанкційного продюсера Філіпа Кіркорова. Разом вони написали не одну заявку для Євробачення, включно з піснями як для росіян (наприклад, пісні для сестер Толмачових та обох виступів на Євробаченні Сергія Лазарєва), так і для молдовської виконавиці Наталії Гордієнко.

Правилами було передбачено, що для частини з вибором пісні необхідно було представити три заявки. Команда Dara впоралася з цим, презентувавши Bangaranga, Curse і This Is Me. За підсумком голосування журі і глядачів одностайну перемогу здобула пісня Bangaranga («Бешкетниця»).

Результати виглядали так:

Bangaranga 6 балів Curse 4 бали This Is Me 2 бали

Виступ представниці Болгарії на Євробаченні-2026: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

DARA (справжнє ім’я – Дарина Йотова) – одне з найяскравіших імен сучасної болгарської сцени. За останні роки вона стала частиною покоління виконавців, які формують нове звучання болгарського попу, поєднуючи локальні музичні традиції з глобальними трендами.

У її доробку – численні хіт-сингли та активна концертна діяльність у Болгарії та країнах Балкан. DARA співпрацювала з відомими міжнародними продюсерами й авторами пісень, зокрема з Крісом Янгом (який працював із Rod Stewart і Kylie Minogue), Jungleboi (серед його колаборацій – ZAYN та Rihanna), а також Yoad Nevo та Monoir. Серед її популярних релізів – Da Ne Mozhem, Nito Zvuk, Nishto Poveche, Samo Moy, Kradec na Mechti, а також спільні треки Barbie & Ken і Zmiya.

З 2021 року DARA є менторкою в шоу The Voice of Bulgaria, де працює з молодими виконавцями та допомагає їм розвивати власну індивідуальність. У 2025 році співачка представила свій найособистіший проєкт – альбом ADHDARA (буквально означає «Дара з розладом дефіциту уваги з гіперактивністю»). Ця робота стала важливим етапом у її кар’єрі: вона поєднує впевненість і вразливість, експериментальне звучання та більш глибоку особисту лірику.

