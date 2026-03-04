Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Dara отримує в коментарях багато хейту від болгар, яким не подобається ані співачка, ані її пісня
фото: Eurovision World

Над композицією для головного музичного конкурсу Європи працював відомий грецький композитор

Болгарська співачка Dara виконає пісню Bangaranga («Бешкетниця») на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Профіль Болгарії на конкурсі 

Кількість виступів: 14

Дебют країни: 2005 рік (Kaffe – Lorraine, непрохід до фіналу)

Найкращий результат: друге місце (Kristian Kostov – Beautiful Mess, 2017 рік)

Минулорічний результат: не брала участь

Вибір артистки

Dara (справжнє ім'я – Дарина Йотова) отримала право представляти Болгарію на конкурсі після перемоги в частині національного відбору, яка визначала ім'я артиста, який поїде до Відня. Вона стала першою і за голосами журі, і за голосами глядачів, тому і виборола право виступити на Євробаченні. 

Щоправда, після її перемоги розгорівся суттєвий скандал. Dara виконала під час відбору одним із її найвідоміших хітів – композицію Thunder. Незважаючи на успіх пісні в чартах, значна частина аудиторії та користувачів соцмереж звинуватила співачку в корупції та підкупі журі. Обурення глядачів було настільки масштабним, що в мережі почали ширитися чутки про фальсифікацію результатів голосування. Сама артистка в ефірі ранкового шоу на bTV зізналася, що негативні коментарі «вбили та розчавили» її бажання їхати на конкурс, а найбільшою образою для неї стала недовіра до її таланту. Співачка навіть хотіла відмовитися від участі, але прийняла рішення лишитися. 

Вибір пісні

Другим етапом відбору стала робота над композицією, з якою Йотова поїде до Австрії. Ще кілька тижнів тому стало відомо, що одним з композиторів буде Дімітріс Контопулос. Він свого часу входив до так званої Dream Team одіозного російського підсанкційного продюсера Філіпа Кіркорова. Разом вони написали не одну заявку для Євробачення, включно з піснями як для росіян (наприклад, пісні для сестер Толмачових та обох виступів на Євробаченні Сергія Лазарєва), так і для молдовської виконавиці Наталії Гордієнко. 

Правилами було передбачено, що для частини з вибором пісні необхідно було представити три заявки. Команда Dara впоралася з цим, презентувавши Bangaranga, Curse і This Is Me. За підсумком голосування журі і глядачів одностайну перемогу здобула пісня Bangaranga («Бешкетниця»).

Результати виглядали так:

  1. Bangaranga 6 балів
  2. Curse 4 бали
  3. This Is Me 2 бали

Виступ представниці Болгарії на Євробаченні-2026: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

DARA (справжнє ім’я – Дарина Йотова) – одне з найяскравіших імен сучасної болгарської сцени. За останні роки вона стала частиною покоління виконавців, які формують нове звучання болгарського попу, поєднуючи локальні музичні традиції з глобальними трендами.

У її доробку – численні хіт-сингли та активна концертна діяльність у Болгарії та країнах Балкан. DARA співпрацювала з відомими міжнародними продюсерами й авторами пісень, зокрема з Крісом Янгом (який працював із Rod Stewart і Kylie Minogue), Jungleboi (серед його колаборацій – ZAYN та Rihanna), а також Yoad Nevo та Monoir. Серед її популярних релізів – Da Ne Mozhem, Nito Zvuk, Nishto Poveche, Samo Moy, Kradec na Mechti, а також спільні треки Barbie & Ken і Zmiya. 

З 2021 року DARA є менторкою в шоу The Voice of Bulgaria, де працює з молодими виконавцями та допомагає їм розвивати власну індивідуальність. У 2025 році співачка представила свій найособистіший проєкт – альбом ADHDARA (буквально означає «Дара з розладом дефіциту уваги з гіперактивністю»). Ця робота стала важливим етапом у її кар’єрі: вона поєднує впевненість і вразливість, експериментальне звучання та більш глибоку особисту лірику. 

Нагадаємо, що Німеччина вперше за дев'ять років відправила на Євробачення соло-виконавицю. Sarah Engels з піснею Fire («Вогонь») представить Німеччину на Євробаченні-2026 у Відні.

До слова, пісня-переможець фінського відбору на Євробачення сходу отримала велику популярність. Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin («Вогнемет») представлятьть Фінляндію на Євробаченні-2026 у Відні.

Теги: Євробачення Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уляна Ольгина стала першою в історії естонського національного відбору українкою
«Як це, українка представлятиме Естонію на Євробаченні?» Співачка з Вінниччини підкорює Таллінн
11 лютого, 20:30
Leleka перепросила у глядачів за невиконану пісню
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
17 лютого, 14:50
Руслана розсекретила свою фаворитку, чим порушила правила нацвідбору
Руслана порушила правила під час нацвідбору Євробачення
7 лютого, 22:01
Користувачі Threads звернули увагу на незвичний стиль зйомки виступу Leléka
Оператор переможниці Нацвідбору відповів на закиди про «п'яну» зйомку виступу
8 лютого, 16:48
Antigoni намагатиметься повернути Кіпр до фіналу конкурсу, до якого країна не потрапила минулого року
Етнічна і запальна. Кіпр представив свою пісню на Євробаченні
8 лютого, 21:47
Хорватію вдруге в історії представить жіночий колектив
Майже тезки Leleka. Визначилася заявка Хорватії на Євробаченні
16 лютого, 18:42
Бельгія славиться своїми напруженими та драматичними заявками
Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні
19 лютого, 13:05
Злата Огнєвіч відповіла на питання про пластичні операції
Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику
21 лютого, 17:46
Lion Ceccah виконуватиме свою пісню англійською, литовською, італійською, іспанською, французькою і німецькою
Пісня шістьма мовами. Стала відома заявка Литви на Євробаченні
2 березня, 21:00

Шоу-біз

Dami Im напророкувала. Визначилася заявка Австралії на Євробаченні
Dami Im напророкувала. Визначилася заявка Австралії на Євробаченні
День народження Івасюка. Софія Ротару опублікувала романтичне фото з подякою
День народження Івасюка. Софія Ротару опублікувала романтичне фото з подякою
У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026
У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026
Фурейра по-німецьки. Стало відомо, хто виступить від Німеччини на Євробаченні у Відні
Фурейра по-німецьки. Стало відомо, хто виступить від Німеччини на Євробаченні у Відні
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
80-річчя з дня народження народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі
80-річчя з дня народження народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua