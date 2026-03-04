У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026
Над композицією для головного музичного конкурсу Європи працював відомий грецький композитор
Болгарська співачка Dara виконає пісню Bangaranga («Бешкетниця») на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Кількість виступів: 14
Дебют країни: 2005 рік (Kaffe – Lorraine, непрохід до фіналу)
Найкращий результат: друге місце (Kristian Kostov – Beautiful Mess, 2017 рік)
Минулорічний результат: не брала участь
Вибір артистки
Dara (справжнє ім'я – Дарина Йотова) отримала право представляти Болгарію на конкурсі після перемоги в частині національного відбору, яка визначала ім'я артиста, який поїде до Відня. Вона стала першою і за голосами журі, і за голосами глядачів, тому і виборола право виступити на Євробаченні.
Щоправда, після її перемоги розгорівся суттєвий скандал. Dara виконала під час відбору одним із її найвідоміших хітів – композицію Thunder. Незважаючи на успіх пісні в чартах, значна частина аудиторії та користувачів соцмереж звинуватила співачку в корупції та підкупі журі. Обурення глядачів було настільки масштабним, що в мережі почали ширитися чутки про фальсифікацію результатів голосування. Сама артистка в ефірі ранкового шоу на bTV зізналася, що негативні коментарі «вбили та розчавили» її бажання їхати на конкурс, а найбільшою образою для неї стала недовіра до її таланту. Співачка навіть хотіла відмовитися від участі, але прийняла рішення лишитися.
Вибір пісні
Другим етапом відбору стала робота над композицією, з якою Йотова поїде до Австрії. Ще кілька тижнів тому стало відомо, що одним з композиторів буде Дімітріс Контопулос. Він свого часу входив до так званої Dream Team одіозного російського підсанкційного продюсера Філіпа Кіркорова. Разом вони написали не одну заявку для Євробачення, включно з піснями як для росіян (наприклад, пісні для сестер Толмачових та обох виступів на Євробаченні Сергія Лазарєва), так і для молдовської виконавиці Наталії Гордієнко.
Правилами було передбачено, що для частини з вибором пісні необхідно було представити три заявки. Команда Dara впоралася з цим, презентувавши Bangaranga, Curse і This Is Me. За підсумком голосування журі і глядачів одностайну перемогу здобула пісня Bangaranga («Бешкетниця»).
Результати виглядали так:
- Bangaranga 6 балів
- Curse 4 бали
- This Is Me 2 бали
Виступ представниці Болгарії на Євробаченні-2026: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)
DARA (справжнє ім’я – Дарина Йотова) – одне з найяскравіших імен сучасної болгарської сцени. За останні роки вона стала частиною покоління виконавців, які формують нове звучання болгарського попу, поєднуючи локальні музичні традиції з глобальними трендами.
У її доробку – численні хіт-сингли та активна концертна діяльність у Болгарії та країнах Балкан. DARA співпрацювала з відомими міжнародними продюсерами й авторами пісень, зокрема з Крісом Янгом (який працював із Rod Stewart і Kylie Minogue), Jungleboi (серед його колаборацій – ZAYN та Rihanna), а також Yoad Nevo та Monoir. Серед її популярних релізів – Da Ne Mozhem, Nito Zvuk, Nishto Poveche, Samo Moy, Kradec na Mechti, а також спільні треки Barbie & Ken і Zmiya.
З 2021 року DARA є менторкою в шоу The Voice of Bulgaria, де працює з молодими виконавцями та допомагає їм розвивати власну індивідуальність. У 2025 році співачка представила свій найособистіший проєкт – альбом ADHDARA (буквально означає «Дара з розладом дефіциту уваги з гіперактивністю»). Ця робота стала важливим етапом у її кар’єрі: вона поєднує впевненість і вразливість, експериментальне звучання та більш глибоку особисту лірику.
Нагадаємо, що Німеччина вперше за дев'ять років відправила на Євробачення соло-виконавицю. Sarah Engels з піснею Fire («Вогонь») представить Німеччину на Євробаченні-2026 у Відні.
До слова, пісня-переможець фінського відбору на Євробачення сходу отримала велику популярність. Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin («Вогнемет») представлятьть Фінляндію на Євробаченні-2026 у Відні.
