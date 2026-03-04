Головна Скотч Шоу-біз
На перетині року й опери. Румунія обрала представника на Євробачення у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Румунія повертається на Євробачення після трирічної перерви
фото: Eurovision World

Перемогу здобула беззаперечна фаворитка фанатів конкурсу

 

Alexandra Căpitănescu з піснею Choke Me («Задуши мене») представить Румунію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Румунії на конкурсі 

Кількість виступів: 23

Дебют країни: 1993 рік (Dida Drăgan – Nu pleca, непрохід до фіналу)

Найкращий результат: третє місце (Luminita Anghel & Sistem – Let Me Try, 2005 рік; Paula Seling & Ovi – Playing With Fire, 2010 рік)

Минулорічний результат: не брала участь

Selecția Națională 2026

Фінал національного відбору Румунії – Selecția Națională 2026 – відбувся у студії TVR в Бухаресті. Саме цього вечора країна визначила свого представника на Євробачення у Відні. Шоу провели співачка та телеведуча Giulia Nahmany і актор Daniel Nuţă. У фіналі змагалися 12 виконавців, які пройшли попередній відбір і отримали шанс представити Румунію на міжнародній сцені.

На відміну від деяких попередніх років, долю учасників цього разу повністю вирішувало професійне журі. До його складу увійшли Andreea Bălan, Andrei Tudor, Cristian Marica Rădoi, Cristian Tarcea, Doru Ionescu, Elena Popa та Marius Dia. Кожен із членів журі оцінював виступи фіналістів, формуючи підсумковий рейтинг, який і визначив переможця. 

Після всіх виступів було названо топ-3 у довільному порядку. До неї потрапили Alexandra Căpitănescu з піснею Choke Me, HVNDS з Dor та Alejandro Zandes & Emil Rengle з Bailando solo. Саме перша виконавиця здобула перемогу: вона вразила всіх своєю енергійною подачею пісні та цікавими вокальними ходами, як-от вкрапленнями академічного співу під час приспіву рок-композиції. 

Виступ представниці Румунії на Євробаченні-2026: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)

Александра Капітанеску – одна з найперспективніших молодих артисток Румунії. Попри те, що їй трохи за 20, вона вже встигла гучно заявити про себе на національному рівні.

Широку популярність співачка здобула у 2023 році, коли у 19-річному віці перемогла в одинадцятому сезоні шоу Vocea României. Під час «сліпих прослуховувань» їй вдалося розвернути всі чотири крісла тренерів. У проєкті вона приєдналася до команди Tudor Chirilă, під керівництвом якого й дійшла до перемоги. Після шоу Капітанеску почала активно розвивати сольну кар’єру. Її дебютний сингл Căpitanu став помітним успіхом на YouTube, зібравши понад 100 тисяч переглядів. Щонайменше ще п’ять її пісень подолали таку ж позначку.

Композиція, з якою вона поїде до Австрії, Choke Me, демонструє більш зрілу та особисту сторону артистки. Назва використовується як метафора стану, коли людину «душать» власні емоції, страхи та завищені очікування від самої себе. У центрі пісні – внутрішня боротьба з сумнівами, самокритикою й тиском відповідальності. Це історія про відчуття, ніби ти задихаєшся під вагою власних амбіцій, але водночас прагнеш зростання та трансформації.

Нагадаємо, що Австралію вперше за п'ять років на Євробаченні представить соло-виконавиця. Delta Goodrem з піснею Eclipse («Затемнення») змагатиметься у Відні.

До слова, Болгарія обрала пісню для Dara на Євробаченні-2026. Вона виконає Bangaranga («Бешкетниця») у Відні. 

