Валерій Харчишин відреагував на гастролі Віри Брежнєвої з російськомовними хітами

Фронтмен рок-гурту «Друга Ріка» має зі співачкою спільну композицію

Музичний виконавець Валерій Харчишин пригадав дует гурту «Дуга Ріка» з ексучасницею «ВІА Гри» Вірою Брежнєвою. Також він прокоментував громадянську позицію артистки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Аліни Доротюк.

Доротюк поцікавилась, як Харчишин ставиться до спроб Брежнєвої повернутися на український музичний ринок. Зазначимо, що після початку повномасштабної війни співачка припинила працювати у РФ, зайнялась благодійністю та висвітлює війну. Попри все, кар'єра на Батьківщині, як і у Світлани Лободи (яка теж виїхала з РФ після 24 лютого 2022 року) не завдалась

«Вона обрала для себе ідентичність. Вона українка. Не знаю, я просто не слідкую за її творчістю, за її інтерв'ю. Не цікавився, не потрапляло, бо я у своїй соціальній бульбашці. То ж не знаю. Якщо вона перейшла на українську, якщо вона обрала Україну, ідентифікувала себе як українка – то це нормально», – розповів Харчишин.

Доротюк наголосила, що Брежнєва продовжує гастролювати в країнах колишнього СРСР (окрім РФ та Білорусі) та виконує російськомовні хіти. Ось до цього фронтмен гурту «Дуга Ріка» ставиться негативно.

«Думаю, що Віра зробила неправильний вибір щодо поширення своїх пісень російською мовою на ту частину світу, яка розуміє тільки російську. Навпаки треба поширювати українську, бо вона не є такою поширеною, впізнаваною у світі», – підсумував Харчишин.

