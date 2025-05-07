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Козловський і Кондратюк поставили крапку в багаторічному скандалі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Конфлік між артистом та продюсером розпочався ще у 2012 році
колаж: glavcom.ua

Кінець багаторічної суперечки: Віталій Козловський нарешті «вільний» від Ігоря Кондратюка

Багаторічній конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. Про це повідомили обидві сторони, пише «Главком».

Ігор Кондратюк у своєму повідомленні зазначив, що борг, який тягнувся за співаком протягом багатьох років, було повністю сплачено. Внаслідок цього, права на пісні, які раніше належали продюсеру, тепер офіційно перейшли у власність Віталія Козловського.

Козловський і Кондратюк поставили крапку в багаторічному скандалі фото 1
скріншот

«Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито»,– повідомив Кондратюк.

Віталій Козловський також повідомив у соціальних мережах: «Я вільний від Кондратюка».

Козловський і Кондратюк поставили крапку в багаторічному скандалі фото 2
скріншот

Співак пообіцяв своїм шанувальникам повернення таких хітів, як «Шекспір» та інших композицій, які тривалий час були недоступні для його виконання.

Нагадаємо, що конфлік між артистом та продюсером розпочався ще у 2012 році. Тоді Віталій Козловський вирішив розірвати свій контракт з Ігорем Кондратюком, проте продовжив виконувати пісні, авторські права на які належали його колишньому наставнику. У відповідь на це Ігор Кондратюк звернувся до суду, звинувативши співака у порушенні авторських прав.

Як повідомляли раніше, український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розповів про перебіг судового процесу зі співаком Віталієм Козловським, який тривав довгий час. Козловський заявляв, що під час його служби у Нацгвардії його колишній продюсер вимагав компенсації за порушення авторських прав.

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Теги: суд Ігор Кондратюк Віталій Козловський конфлікт

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