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Втрати ворога станом на 19 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 19 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 19 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 974770 (+1040) осіб;
  • танків – 10833 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22562 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28009 (+29) од;
  • РСЗВ – 1387 (+0) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36503 (+118);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48988 (+88) од;
  • спеціальна техніка – 3892 (+0).
Втрати ворога станом на 19 травня
Втрати ворога станом на 19 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, із них два рухались із протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 19 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 19 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1181-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море фронт втрати

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