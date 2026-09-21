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Ворог вдарив по Сумах: загинула жінка, поранено чоловіка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог вдарив по Сумах: загинула жінка, поранено чоловіка
Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння
фото: ДСНС Сумщини

У Зарічному районі Сум під удар FPV-дрона потрапило подружжя, є жертва

Ввечері 21 вересня росіяни завдали серії комбінованих ударів по Сумах: безпілотники влучили в цивільний автомобіль і поблизу житлового будинку, а авіація вдарила керованою бомбою по одному з навчальних закладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську міську військову адміністрацію та ДСНС України.

Загинула жінка, чоловік – у лікарні

Ворожий дрон-камікадзе влучив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Зарічному районі Сум, де в цей момент перебувало подружжя. Унаслідок подвійного удару FPV 38-річна жінка загинула на місці. Її 41-річного чоловіка з численними пораненнями шпиталізували.

Ворог вдарив по Сумах: загинула жінка, поранено чоловіка фото 1

Загорівся автомобіль, вогонь ліквідували

Менш ніж за годину ще один ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль – сталося загоряння. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння.

Авіаудар пошкодив навчальний заклад

У цей же проміжок часу місто опинилося під авіаційними ударами: росіяни скинули керовану авіабомбу (КАБ) на один із навчальних закладів у Зарічному районі. Пошкоджено фасад навчального корпусу, вибито вікна та двері. За попередньою інформацією, постраждалих серед персоналу чи учнів немає, інші наслідки атаки встановлюються.

Ворог вдарив по Сумах: загинула жінка, поранено чоловіка фото 2

Рятувальники також обстежили територію одного з навчальних закладів після повідомлень про можливе влучання – осередків горіння там не виявили, попередньо без травмованих.

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Нагадаємо, комбіновані удари по Сумах росіяни завдають регулярно: місто раз по раз атакують керованими авіабомбами та ударними дронами, від чого щоразу потерпають житлові квартали та цивільна інфраструктура обласного центру.

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Теги: інфраструктура росіяни місто рятувальники автомобіль авіація Суми Сумщина окупанти

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