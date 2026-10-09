Головна Техно Авто
search button user button menu button

Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками
Нововведення мають зробити паркування зручнішим для родин із маленькими дітьми
фото: Пресслужба Львівської міської ради

Спеціальні місця позначатимуть розміткою та знаком із дитячим візком, а автомобілі водіїв матимуть окрему розпізнавальну позначку

В Україні запроваджуються нові правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову, розроблену Міністерством внутрішніх справ на виконання закону. Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський, пише «Главком».

За його словами, зміни передбачають спеціальні паркомісця для родин із маленькими дітьми, а також нові вимоги до позначення автомобілів, якими їх перевозять.

«Для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. Відповідна розмітка і таблички із зображенням дитячого візка з’являться на паркувальних майданчиках», – зазначив Вигівський.

Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками фото 1
фото: Іван Вигівський

Спеціальні місця мають становити не менше 5% від загальної кількості паркомісць на майданчику. Водночас незалежно від розміру парковки там повинно бути щонайменше одне таке місце. Його мають розташувати не далі ніж за 50 метрів від в’їзду.

Водіям, які позначатимуть автомобілі відповідним розпізнавальним знаком, необхідно буде мати документ, що підтверджує вік дитини. Підійде як паперовий, так і електронний документ.

Вигівський наголосив, що нововведення мають зробити паркування зручнішим для родин із маленькими дітьми та врахувати їхні потреби під час організації дорожнього руху.

«Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху», – написав очільник МВС.

Водночас водіям варто звертати увагу на встановлені знаки та розмітку, адже саме вони визначатимуть спеціально відведені місця для паркування автомобілів із дітьми до трьох років.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів скасував обов'язкову вимогу мати щонайменше рік водійського стажу для категорій BE, C1E та CE. Рішення має полегшити вихід на ринок перевезень і зменшити нестачу водіїв.

Читайте також:

Теги: автомобіль діти поліція МВС правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михаїл Звінчук – керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь»
У Чорногорії затримано керівника кремлівської пропагандистської мережі «Рибарь»
Сьогодні, 11:52
У Житомирі 18-річний хлопець переплутав двері з шахтою ліфта та зірвався вниз
У Житомирі 18-річний хлопець переплутав двері з шахтою ліфта та зірвався вниз
7 жовтня, 14:04
Водночас вибух не призвів до перебоїв у роботі мобільного зв’язку
У Молдові дрон вибухнув біля вежі мобільного зв’язку (фото)
30 вересня, 11:02
Перемовини щодо міжнародного договору про автономну зброю тривали у Женеві понад 15 годин
ШІ отримує більше свободи: США та Росія змінили правила застосування зброї
27 вересня, 07:15
У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок
Атака на Київ: Кличко повідомив про нові пошкодження
26 вересня, 22:35
Жидачівський районний суд Львівщини постановив, що власник собаки порушив правила утримання домашніх тварин
На Львівщині собака покусав велосипедистку. Суд ухвалив несподіване рішення щодо тварини та її власника
26 вересня, 21:15
Своячка Кремльова Лещинська проводила зустріч з диктатором Путіним
Своячка росіянина, який оплатив вечірку сина Трампа, причетна до викрадення українських дітей
16 вересня, 12:19
Брайан Гікерсон пригадав про смерть Гейден Панеттьєр під час затримання
Поліція затримала колишнього хлопця Гейден Панеттьєр – ЗМІ
14 вересня, 14:05
Пасажира довелося звʼязати через агресивну поведінку
У США пасажири літака примотали чоловіка до сидіння скотчем: подробиці (фото)
10 вересня, 18:02

Авто

Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками
Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками
Кабмін спростив отримання водійських посвідчень трьох категорій
Кабмін спростив отримання водійських посвідчень трьох категорій
Росіяни масово переходять на китайські електромобілі через українські атаки, які призвели до дефіциту палива
Росіяни масово переходять на китайські електромобілі через українські атаки, які призвели до дефіциту палива
Названо регіон, де власники дорогих авто сплатили найбільше транспортного податку
Названо регіон, де власники дорогих авто сплатили найбільше транспортного податку
Volkswagen і Audi відкликали мільйони машин через небезпечний дефект
Volkswagen і Audi відкликали мільйони машин через небезпечний дефект
Bentley представила перший електромобіль в історії бренду
Bentley представила перший електромобіль в історії бренду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
121K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua