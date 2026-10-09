Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками

Спеціальні місця позначатимуть розміткою та знаком із дитячим візком, а автомобілі водіїв матимуть окрему розпізнавальну позначку

В Україні запроваджуються нові правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову, розроблену Міністерством внутрішніх справ на виконання закону. Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський, пише «Главком».

За його словами, зміни передбачають спеціальні паркомісця для родин із маленькими дітьми, а також нові вимоги до позначення автомобілів, якими їх перевозять.

«Для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. Відповідна розмітка і таблички із зображенням дитячого візка з’являться на паркувальних майданчиках», – зазначив Вигівський.

фото: Іван Вигівський

Спеціальні місця мають становити не менше 5% від загальної кількості паркомісць на майданчику. Водночас незалежно від розміру парковки там повинно бути щонайменше одне таке місце. Його мають розташувати не далі ніж за 50 метрів від в’їзду.

Водіям, які позначатимуть автомобілі відповідним розпізнавальним знаком, необхідно буде мати документ, що підтверджує вік дитини. Підійде як паперовий, так і електронний документ.

Вигівський наголосив, що нововведення мають зробити паркування зручнішим для родин із маленькими дітьми та врахувати їхні потреби під час організації дорожнього руху.

«Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху», – написав очільник МВС.

Водночас водіям варто звертати увагу на встановлені знаки та розмітку, адже саме вони визначатимуть спеціально відведені місця для паркування автомобілів із дітьми до трьох років.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів скасував обов'язкову вимогу мати щонайменше рік водійського стажу для категорій BE, C1E та CE. Рішення має полегшити вихід на ринок перевезень і зменшити нестачу водіїв.