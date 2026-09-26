Bentley представила перший електромобіль в історії бренду
Torcal став четвертою моделлю у лінійці британської марки
Новий електричний позашляховик Torcal розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди та має запас ходу до 600 кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Bentley Motors та видання Euronews.
Torcal розробили та виготовляють на заводі Bentley у Кру (Велика Британія). Автомобіль став першим повністю електричним у понад столітній історії компанії. Попри перехід на нову платформу, виробник зберіг фірмові риси марки – ручне оздоблення салону, преміальні матеріали та акцент на динамічних характеристиках.
Модель отримала два електромотори сумарною потужністю 821 к. с. та максимальним крутним моментом 1155 Нм. Заявлений запас ходу сягає 600 км, а швидкісна зарядна станція потужністю 350 кВт здатна за 10 хвилин додати понад 240 км дистанції.
Позашляховик отримав повний привід та керовані задні колеса, а активна підвіска регулює роботу амортизаторів окремо на кожному колесі. Автомобіль також оснастили комплексом електронних асистентів, які полегшують паркування, маневрування та рух у щільному трафіку.
Найпотужніший Bentley в історії марки
Окремо компанія представила спортивну версію Torcal S потужністю 888 к. с. та крутним моментом 1350 Нм. До 100 км/год вона розганяється за 2,9 секунди, тому в Bentley називають Torcal S найпотужнішим серійним автомобілем за всю історію бренду.
Особливістю електрокара стала відмова від імітації звучання бензинового V8. Замість цього для Torcal розробили систему Bentley Dynamic Symphony – звуковий супровід на основі записів реальних музичних інструментів, покликаний передати частину емоцій від традиційного двигуна внутрішнього згоряння.
У салоні поєднали цифрові екрани зі шпоном ручної роботи, шкірою та новим матеріалом Dinamica, яким частково замінили традиційну оббивку. Передню решітку радіатора прикрасили 76 діамантоподібними елементами з підсвічуванням.
Найдоступніша модель у лінійці
Torcal стане стартовою моделлю бренду. За даними Euronews, у Великій Британії ціна почнеться приблизно від £173 300 (близько €202 тис.), що нижче стартової вартості решти лінійок Bentley:
- Bentayga – від £181 365;
- Flying Spur – від £207 120;
- Continental GT – від £239 320.
Утім, слово «доступний» у випадку Bentley залишається умовним: ідеться про автомобіль вартістю понад €200 тис.
Вихід Torcal збігся з періодом, коли Bentley переглядає темпи електрифікації. Раніше компанія планувала повністю перейти на електромобілі до 2030 року, згодом перенесла ціль на 2035-й, а в останньому звіті зазначила, що остаточну дату завершення переходу наразі назвати неможливо. Водночас у Bentley підтверджували намір представити перший повністю електричний автомобіль саме у 2026 році.
Bentley інвестувала £350 млн у модернізацію заводу
Паралельно з підготовкою до випуску Torcal компанія завершила масштабну модернізацію підприємства в Кру: інвестиції, за даними уряду, перевищили £350 млн. На заводі створили нову виробничу лінію для електромобіля, оновили логістичні потужності та розвивають новий дизайн-центр.
Torcal виготовляють вручну на новій лінії, розміщеній в одному з історичних корпусів заводу 1938 року забудови. Для переміщення кузовів під час складання використовують автономні транспортні системи, а загалом на підприємстві в Кру працюють понад 4000 людей.
Для Bentley новий позашляховик – важливий проєкт ще й з огляду на продажі: у першій половині 2026 року компанія поставила 4200 автомобілів, що на 13,6% менше, ніж торік. У виробника сподіваються, що Torcal допоможе залучити молодшу аудиторію, водночас не втративши прихильників традиційних моделей марки.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав про новий Bentley Continental GT, який отримав плагін-гібридну силову установку потужністю 782 к. с. і здатен розганятися до 100 км/год за 3,2 секунди та проїжджати до 80 км лише на електротязі.
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