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Bentley представила перший електромобіль в історії бренду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Bentley представила перший електромобіль в історії бренду
Електричний позашляховик Bentley Torcal
фото: Bentley Motors Ltd.

Torcal став четвертою моделлю у лінійці британської марки

Новий електричний позашляховик Torcal розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди та має запас ходу до 600 кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Bentley Motors та видання Euronews.

Torcal розробили та виготовляють на заводі Bentley у Кру (Велика Британія). Автомобіль став першим повністю електричним у понад столітній історії компанії. Попри перехід на нову платформу, виробник зберіг фірмові риси марки – ручне оздоблення салону, преміальні матеріали та акцент на динамічних характеристиках.

Bentley представила перший електромобіль в історії бренду фото 1
фото: Bentley Motors Ltd.

Модель отримала два електромотори сумарною потужністю 821 к. с. та максимальним крутним моментом 1155 Нм. Заявлений запас ходу сягає 600 км, а швидкісна зарядна станція потужністю 350 кВт здатна за 10 хвилин додати понад 240 км дистанції.

Позашляховик отримав повний привід та керовані задні колеса, а активна підвіска регулює роботу амортизаторів окремо на кожному колесі. Автомобіль також оснастили комплексом електронних асистентів, які полегшують паркування, маневрування та рух у щільному трафіку.

Найпотужніший Bentley в історії марки

Окремо компанія представила спортивну версію Torcal S потужністю 888 к. с. та крутним моментом 1350 Нм. До 100 км/год вона розганяється за 2,9 секунди, тому в Bentley називають Torcal S найпотужнішим серійним автомобілем за всю історію бренду.

Особливістю електрокара стала відмова від імітації звучання бензинового V8. Замість цього для Torcal розробили систему Bentley Dynamic Symphony – звуковий супровід на основі записів реальних музичних інструментів, покликаний передати частину емоцій від традиційного двигуна внутрішнього згоряння.

У салоні поєднали цифрові екрани зі шпоном ручної роботи, шкірою та новим матеріалом Dinamica, яким частково замінили традиційну оббивку. Передню решітку радіатора прикрасили 76 діамантоподібними елементами з підсвічуванням.

Найдоступніша модель у лінійці

Torcal стане стартовою моделлю бренду. За даними Euronews, у Великій Британії ціна почнеться приблизно від £173 300 (близько €202 тис.), що нижче стартової вартості решти лінійок Bentley:

  • Bentayga – від £181 365;
  • Flying Spur – від £207 120;
  • Continental GT – від £239 320.

Утім, слово «доступний» у випадку Bentley залишається умовним: ідеться про автомобіль вартістю понад €200 тис.

Вихід Torcal збігся з періодом, коли Bentley переглядає темпи електрифікації. Раніше компанія планувала повністю перейти на електромобілі до 2030 року, згодом перенесла ціль на 2035-й, а в останньому звіті зазначила, що остаточну дату завершення переходу наразі назвати неможливо. Водночас у Bentley підтверджували намір представити перший повністю електричний автомобіль саме у 2026 році.

Bentley інвестувала £350 млн у модернізацію заводу

Паралельно з підготовкою до випуску Torcal компанія завершила масштабну модернізацію підприємства в Кру: інвестиції, за даними уряду, перевищили £350 млн. На заводі створили нову виробничу лінію для електромобіля, оновили логістичні потужності та розвивають новий дизайн-центр.

Torcal виготовляють вручну на новій лінії, розміщеній в одному з історичних корпусів заводу 1938 року забудови. Для переміщення кузовів під час складання використовують автономні транспортні системи, а загалом на підприємстві в Кру працюють понад 4000 людей.

Для Bentley новий позашляховик – важливий проєкт ще й з огляду на продажі: у першій половині 2026 року компанія поставила 4200 автомобілів, що на 13,6% менше, ніж торік. У виробника сподіваються, що Torcal допоможе залучити молодшу аудиторію, водночас не втративши прихильників традиційних моделей марки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про новий Bentley Continental GT, який отримав плагін-гібридну силову установку потужністю 782 к. с. і здатен розганятися до 100 км/год за 3,2 секунди та проїжджати до 80 км лише на електротязі.

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Теги: Електромобілі Велика Британія автомобіль модель електротранспорт

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