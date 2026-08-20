Оля Полякова потрапила в аварію: постраждала донька співачки (відео)

Артистка показала свою доньку, яка сідає в карету швидкої допомоги

Уночі 20 серпня співачка Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram артистки.

В автомобіль Олі Полякової врізалася інша машина, внаслідок чого її донька травмувала ніс. «Боже, люди, ми тільки що потрапили в аварію і Маша зламала носа… Коротше, хтось в нас врізався, ми в кювет злетіли», – повідомила зірка.

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Також Полякова показала кадри з місця ДТП – її авто опинилося в кюветі. Співачка пішла розшукувати авто, яке в них врізалось. Як видно на відео, біля автомобіля вже перебувала поліцейська машина. Поряд Полякова помітила чоловіка, який розмовляв телефоном, і припустила, що саме він був за кермом. Коли чоловік побачив, що співачка його знімає, він вибив телефон із її рук.

Зокрема, артистка показала свою доньку, яка сідає в карету швидкої допомоги.

До слова, у травні 2025 року Оля Полякова вирушила на 78-й Каннський кінофестиваль. Однак її подорож не обійшлася без пригод: дорогою на червону доріжку артистка травмувала ніс під час аварії.