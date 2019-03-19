«Квартал 95» в марте представит новый формат развлекательного шоу Improv Live Show



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Актеры Improv Live Show – лица уже известных телевизионных проектов: «Вечерний Киев», «Лига Смеха», «Рассмеши комика», «Женский Квартал»

22 марта Студия «Квартал 95» в Caribbean Club Concert Hall представит новый для Украины формат развлекательного шоу Improv Live Show.

Improv Live Show – это проект, в котором профессиональные юмористы импровизируют прямо на сцене, без сценария, но с веселым настроением и искрометным юмором. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости тоже станут непосредственными участниками шоу и предложат свои темы и героев для миниатюр.



«Все происходящее в программе рождается на сцене. Именно благодаря этому атмосфера шоу – абсолютно живые эмоции! Шоу создается прямо здесь и прямо сейчас», - комментируют создатели шоу.

Актеры Improv Live Show – лица уже известных телевизионных проектов: «Вечерний Киев», «Лига Смеха», «Рассмеши комика», «Женский Квартал»: Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий.

«Жанр, в котором работают ребята, очень сложный, но им палец в рот не клади – дай только повод пошутить. Ребята молодые, перспективные, уверен то, чем они занимаются, найдет отклик у зрителей в зале», – комментирует новый проект Степан Казанин.